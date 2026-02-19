La Vuelta Ciclista de Mendoza entra en la montaña: así será la 7ª etapa al Manzano Histórico

Etapa clave de la Vuelta Ciclista de Mendoza: 160 km por el Valle de Uco, sprints en Tunuyán y Tupungato y final en el Manzano Histórico.

La Vuelta Ciclista de Mendoza entra en terreno decisivo con la séptima etapa, que se disputará el jueves 19 de febrero desde las 15. El trazado unirá el Valle de Uco con final en alto y promete movimientos importantes en la clasificación general.

La etapa tendrá 160,79 kilómetros y comenzará en la plaza principal de Pareditas (departamento de San Carlos). Desde allí, el pelotón transitará por rutas provinciales y nacionales que conectan con Tunuyán y Tupungato, para encarar el tramo final hacia el Manzano Histórico, uno de los cierres más exigentes de la competencia.

Puntos clave del recorrido