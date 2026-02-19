La Vuelta Ciclista de Mendoza entra en la montaña: así será la 7ª etapa al Manzano Histórico
Etapa clave de la Vuelta Ciclista de Mendoza: 160 km por el Valle de Uco, sprints en Tunuyán y Tupungato y final en el Manzano Histórico.
La Vuelta Ciclista de Mendoza entra en terreno decisivo con la séptima etapa, que se disputará el jueves 19 de febrero desde las 15. El trazado unirá el Valle de Uco con final en alto y promete movimientos importantes en la clasificación general.
La etapa tendrá 160,79 kilómetros y comenzará en la plaza principal de Pareditas (departamento de San Carlos). Desde allí, el pelotón transitará por rutas provinciales y nacionales que conectan con Tunuyán y Tupungato, para encarar el tramo final hacia el Manzano Histórico, uno de los cierres más exigentes de la competencia.
Puntos clave del recorrido
Primera Meta Sprint (km 74): Parque Las Vías Nicolino Locche, en Tunuyán.
Segunda Meta Sprint (km 108): Municipalidad de Tupungato.
Meta de Montaña (km 152): Paraje India Muerta, antes del ascenso final.
El paso por zonas urbanas y rutas del Valle de Uco exigirá control del pelotón y estrategia de equipos, mientras que la subida hacia el Manzano Histórico será el gran filtro de la jornada. Con la general abierta, la montaña puede marcar diferencias decisivas en la antesala del cierre de la carrera.