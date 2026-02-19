Presenta:

Deportes

|

Lanús

En vivo: Lanús recibe a Flamengo por el partido de ida de la Recopa Sudamericana

Lanús se mide en la Fortaleza ante Flamengo en busca de un nuevo título internacional. La revancha en el Maracaná será el próximo jueves.

MDZ Deportes

Lanús enfrenta a Flamengo en la Fortaleza.

Lanús enfrenta a Flamengo en la Fortaleza.

Conmebol

Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025, va en busca de su cuarto título internacional. En la Fortaleza, recibe al duro Flamengo, último ganador de la Libertadores, por el partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026 con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera. La revancha en el Maracaná será el próximo jueves a la misma hora.

El minuto a minuto de Lanús - Flamengo

Embed

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas