En vivo: Lanús recibe a Flamengo por el partido de ida de la Recopa Sudamericana
Lanús se mide en la Fortaleza ante Flamengo en busca de un nuevo título internacional. La revancha en el Maracaná será el próximo jueves.
Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025, va en busca de su cuarto título internacional. En la Fortaleza, recibe al duro Flamengo, último ganador de la Libertadores, por el partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026 con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera. La revancha en el Maracaná será el próximo jueves a la misma hora.