Copa de Honor de hockey: Los Tordos venció a Regatas Andino y jugará la final

Los Tordos superó a Regatas Andino y jugarán la final de zona. En varones, Alemán espera rival en el Estadio Ciudad de Godoy Cruz.

La Copa de Honor 2026 de hockey sobre césped vivió una jornada decisiva en la rama femenina. Los Tordos derrotó 2 a 1 a Regatas Andino y se quedó con el mejor puesto de su zona, por lo que ambos volverán a enfrentarse el sábado a las 21 para definir al ganador de la Copa de Honor.

Valentina Micoli fue la figura del encuentro al marcar los dos goles azulgranas, mientras que Sol Alias Macri descontó para el conjunto del Lago. El triunfo dejó a Los Tordos con ventaja deportiva y con la posibilidad de coronar una fase regular sólida.

En el otro partido de la zona, Marista y Banco Mendoza igualaron 1 a 1. Emma Tarquini anotó para las “Curas”, mientras que Sol Aguirre convirtió para Banco en un duelo equilibrado que mantuvo la definición abierta hasta el final.

marista vs andino 1 Rama masculina: escenarios abiertos rumbo a la final En la competencia masculina, Alemán ya aseguró su lugar en la final y esta noche a las 20 se medirá con Banco Mendoza, que necesita ganar para meterse en la definición del sábado.

Si Banco no consigue el triunfo, el partido de las 21.45 entre Murialdo y Vistalba cobrará protagonismo absoluto: el ganador obtendrá el pasaje a la final del domingo a las 20 frente a Alemán.