Regatas Andino lidera la Copa de Honor de hockey femenino con puntaje ideal

FoLa Copa de Honor de hockey femenino completó su segunda fecha y dejó a Regatas Andino como único líder con puntaje perfecto. El conjunto mendocino superó 2 a 1 a Marista en un duelo parejo que se definió por eficacia.

Los goles del triunfo fueron convertidos por Abril García Attaguile y María Reginato , mientras que Guillermina Gruber descontó para el Tricolor, que luchó hasta el final pero no logró evitar la caída.

En el otro encuentro de la jornada, Banco Mendoza y Los Tordos empataron 1 a 1 en un partido intenso y muy entretenido. Luciana Fernández Ruzo abrió la cuenta para las de Chacras, mientras que Valentina Micoli selló la igualdad para el Azulgrana.

La acción continuará el jueves con doble programación en el estadio Ciudad de Godoy Cruz:

20:00 — Los Tordos vs Regatas Andino

21:45 — Marista vs Banco Mendoza

Los dos mejores equipos de la tabla avanzarán a la final del sábado a las 20:00.





Copa de honor varones



Caballeros (Hoy en el estadio Ciudad de Godoy Cruz)

20:00 — Murialdo (A) vs Banco Mendoza (A)

21:45 — Alemán vs Vistalba

El certamen ya mostró su intensidad desde el primer día y promete una semana de alto nivel para el hockey mendocino.

Fotos Gentileza AMHSC