Hockey sobre césped: el Torneo Vendimia ya late con triunfos, goles y un empate vibrante

El Torneo Vendimia promete hockey sobre césped de alto vuelo. Los Tordos y Murialdo debutaron con victorias, Regatas Andino empató con Banco Mendoza.

El Torneo Vendimia de hockey sobre césped femenino ya tuvo su primera jornada con goles, intensidad y equipos que arrancaron firmes en la pelea.

En uno de los partidos destacados, Los Tordos venció 2 a 1 a Alemán en un duelo equilibrado. Los tantos del conjunto ganador fueron convertidos por María Emilia Garré y Valentina Micoli, mientras que Sol Aldana Florindo marcó para Alemán.

También debutó con triunfo Murialdo, que superó con claridad 3 a 0 a Maristas. Anotaron Ana Belén Reyes, Rocío Agostina Correa y Ana Laura Cabrejas.

Por su parte, Regatas Andino igualó 2 a 2 frente a Banco Mendoza en un encuentro abierto y cambiante. Para Regatas marcaron Elías Quirós y María Emilia Vera, mientras que para Banco Mendoza convirtieron Sol Madri y Alias Macri.

La próxima fecha del certamen femenino se disputará el jueves, con posiciones que comienzan a perfilar candidatas en el tradicional torneo de pretemporada mendocino.

También comienza el Vendimia masculino

La acción en caballeros se pone en marcha hoy con tres encuentros de Primera:

  • Murialdo (A) vs Regatas Andino (A) — 20:00, Estadio Godoy Cruz

  • Vistalba (A) vs Banco Mendoza (A) — 20:30, Estadio Malvinas

  • Alemán (A) vs UNCuyo (A) — 21:45, Estadio Godoy Cruz

El Vendimia ya está en marcha y el hockey mendocino vive una semana a puro ritmo competitivo.

