Hockey sobre césped: el Torneo Vendimia ya late con triunfos, goles y un empate vibrante
El Torneo Vendimia promete hockey sobre césped de alto vuelo. Los Tordos y Murialdo debutaron con victorias, Regatas Andino empató con Banco Mendoza.
El Torneo Vendimia de hockey sobre césped femenino ya tuvo su primera jornada con goles, intensidad y equipos que arrancaron firmes en la pelea.
Te Podría Interesar
Hockey sobre césped: el Torneo Vendimia
En uno de los partidos destacados, Los Tordos venció 2 a 1 a Alemán en un duelo equilibrado. Los tantos del conjunto ganador fueron convertidos por María Emilia Garré y Valentina Micoli, mientras que Sol Aldana Florindo marcó para Alemán.
Por su parte, Regatas Andino igualó 2 a 2 frente a Banco Mendoza en un encuentro abierto y cambiante. Para Regatas marcaron Elías Quirós y María Emilia Vera, mientras que para Banco Mendoza convirtieron Sol Madri y Alias Macri.
La próxima fecha del certamen femenino se disputará el jueves, con posiciones que comienzan a perfilar candidatas en el tradicional torneo de pretemporada mendocino.
También comienza el Vendimia masculino
La acción en caballeros se pone en marcha hoy con tres encuentros de Primera:
-
Murialdo (A) vs Regatas Andino (A) — 20:00, Estadio Godoy Cruz
Vistalba (A) vs Banco Mendoza (A) — 20:30, Estadio Malvinas
Alemán (A) vs UNCuyo (A) — 21:45, Estadio Godoy Cruz
El Vendimia ya está en marcha y el hockey mendocino vive una semana a puro ritmo competitivo.