Hockey sobre césped: orgullo mendocino en Los Leones

El mendocino Lautaro Martínez fue convocado a Los Leones y da un gran salto al seleccionado mayor de hockey sobre césped.

La Selección argentina masculina de hockey sobre césped, conocida como Los Leones, incluyó en su lista de concentración a un destacado jugador mendocino, una noticia que llena de orgullo al hockey provincial.

Se trata de Lautaro Martínez, surgido en el Club Obras de Mendoza, quien fue convocado para integrarse al grupo de 24 jugadores que comenzarán una nueva etapa de entrenamientos a partir del 3 de marzo en el CeNARD, bajo la dirección técnica de Lucas Rey.





Hockey sobre césped: el León mendocino Martínez llega a esta oportunidad tras un proceso destacado en el seleccionado juvenil, con actuaciones importantes en torneos internacionales. En 2025 fue protagonista con Los Leoncitos, con quienes se consagró campeón panamericano y luego disputó la Copa del Mundo Sub-21 en la India, donde el equipo terminó en el cuarto puesto tras un gran desempeño.

La convocatoria a Los Leones representa un paso clave en la carrera de este talento mendocino, que ahora tendrá la posibilidad de trabajar con los referentes del seleccionado mayor y prepararse para futuros compromisos internacionales dentro del calendario argentino de Pro League y otras competencias oficiales.