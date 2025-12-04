Abel Pintos cantará la Misa Criolla junto a Lito Vitale y grandes artistas invitados

El 8 de diciembre, Abel Pintos interpretará la Misa Criolla en Ciudad Universitaria junto a Lito Vitale, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y más de 80 artistas.

Abel Pintos será el encargado de interpretar la Misa Criolla el próximo 8 de diciembre.﻿

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una noche especial: el lunes 8 de diciembre, Abel Pintos será el encargado de interpretar la Misa Criolla, en un concierto que promete emoción y una puesta artística imponente. La presentación estará guiada por la dirección musical de Lito Vitale, y un ensamble de más de 80 artistas en escena.

Como parte de la grilla de “Navidad en la Ciudad”, la velada contará además con la participación de Nahuel Pennisi y Maggie Cullen, que sumarán su talento para enriquecer una propuesta que combina tradición, espiritualidad y música popular argentina.

Localidades para la Misa Criolla El evento donde se interpretará la emblemática obra compuesta por el músico argentino Ariel Ramírez, comenzará a las 21 horas en Ciudad Universitaria, bajo la producción general de Plan Divino y PopArt, en el marco de la programación cultural que ofrece la Ciudad durante diciembre.

Las localidades son gratuitas, con cupos limitados, y pueden obtenerse a través de www.enigmatickets.com.

Será una celebración abierta, multitudinaria y con uno de los repertorios más emblemáticos de la música argentina como protagonista y será parte de la variada programación de "Navidad en la Ciudad".