Abel Pintos cantará la Misa Criolla junto a Lito Vitale y grandes artistas invitados
El 8 de diciembre, Abel Pintos interpretará la Misa Criolla en Ciudad Universitaria junto a Lito Vitale, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y más de 80 artistas.
La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una noche especial: el lunes 8 de diciembre, Abel Pintos será el encargado de interpretar la Misa Criolla, en un concierto que promete emoción y una puesta artística imponente. La presentación estará guiada por la dirección musical de Lito Vitale, y un ensamble de más de 80 artistas en escena.
Como parte de la grilla de “Navidad en la Ciudad”, la velada contará además con la participación de Nahuel Pennisi y Maggie Cullen, que sumarán su talento para enriquecer una propuesta que combina tradición, espiritualidad y música popular argentina.
Localidades para la Misa Criolla
El evento donde se interpretará la emblemática obra compuesta por el músico argentino Ariel Ramírez, comenzará a las 21 horas en Ciudad Universitaria, bajo la producción general de Plan Divino y PopArt, en el marco de la programación cultural que ofrece la Ciudad durante diciembre.
Las localidades son gratuitas, con cupos limitados, y pueden obtenerse a través de www.enigmatickets.com.
Será una celebración abierta, multitudinaria y con uno de los repertorios más emblemáticos de la música argentina como protagonista y será parte de la variada programación de "Navidad en la Ciudad".
En ese marco, a partir del jueves 18 de diciembre abre sus puertas el Paseo Navideño en Palermo, con un jardín lumínico alucinante, un mercado navideño y shows sinfónicos con piezas clásicas de la Navidad.
La Navidad también se vive en los barrios. Las plazas también se suman a la celebración con actividades lúdicas, talleres y espectáculos alusivos para divertirse con los más chicos; los centros comerciales a cielo abierto ofrecerán activaciones, sorteos y descuentos; lo mismo los mercados gastronómicos; y una espectacular luminaria alusiva en distintos puntos de la Ciudad.