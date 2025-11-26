La Navidad llega antes: vuelve la feria más esperada en las Caballerizas

La Navidad se adelanta en Tigre . Del 28 al 30 de noviembre, el histórico predio de El Talar de Pacheco volverá a abrir sus puertas para una nueva edición (la número 29) de Navidad en las Caballerizas , la feria que combina espíritu festivo, propuestas de diseño y un fuerte compromiso social.

Durante tres días, más de 120 expositores desplegarán lo mejor en indumentaria, decoración, juguetes, arte y gastronomía. Todo en un entorno único que se convierte, cada fin de año, en un punto de encuentro para familias, emprendedores y amantes de las compras con un propósito solidario.

La feria no solo es un paseo, sino que es una herramienta. Por tercer año consecutivo, la organización está en manos de la Fundación María de Guadalupe, que destina lo recaudado al sostenimiento de sus proyectos educativos en Las Tunas y Garín. En 2024, ese aporte fue clave para abrir nuevas salas de 3 años que recibieron a 125 chicos de contextos vulnerables. Este año, la apuesta se renueva.

La Feria de Navidad que se festeja en El Talar de Pacheco con un propósito solidario.

Música en vivo, foodtrucks, talleres, charlas, actividades infantiles, cuentacuentos y la visita infaltable de Papá Noel forman parte del menú navideño de la feria de este año. A su vez, habrá pesebre viviente y propuestas lúdicas para todas las edades.

Viernes: Taller de semillas con Maryjoe Gardener, charla sobre adolescencia de Maritchu Seitún y el Coro Gospel Pastoral de Música.

Sábado: Cuentacuentos con Agus Lynch, show de Sindicato de Saxos y Caída en Masa, más la llegada de Papá Noel.

Domingo: Cuentos para chicos con Mery Casabal y Belén López Medus, taller de ilustración con Wonky y villancicos con pesebre viviente.

Entradas, horarios y todo lo que hay que saber de la feria

La feria abrirá de 11 a 20, con último ingreso a las 19. Las entradas cuestan $3.000 por los tres días, con preventa promocional a $2.500.

Feria de Navidad Fundación Guadalupe 4 Gentileza

Los socios de Club La Nación tendrán 2x1, y el acceso será gratuito para menores de 18 años, jubilados y personas con discapacidad. El estacionamiento costará $5.000 por día, sujeto a condiciones del clima.

La educación como motor

La Fundación María de Guadalupe, que ya administra dos colegios y un programa de inclusión laboral para jóvenes, viene recibiendo reconocimientos internacionales, ya que su escuela de Las Tunas fue elegida Mejor Escuela del Mundo en Colaboración Comunitaria en los World Best School Prizes 2024.

Fundación Guadalupe clases de chicos Gentileza

Los resultados acompañan: mientras solo el 10% de los jóvenes argentinos termina la secundaria en tiempo y forma, en estos colegios la cifra alcanza el 71% y el 83% de los egresados estudia o trabaja.

Navidad en las Caballerizas es, entonces, mucho más que una feria: es una forma de celebrar creando oportunidades reales para cientos de chicos. Una tradición que, cada año, suma más manos y más historias.