Anses: estos son los supermercados en los que jubilados tienen descuentos y promociones

Anses no solo cumple un rol central en el pago de jubilaciones y pensiones. A través de distintos convenios, el organismo también impulsa en enero una red de descuentos y reintegros que muchos jubilados desconocen y que pueden marcar una diferencia en el gasto mensual.

En un contexto donde cada peso cuenta, Anses mantiene activo el programa Beneficios Anses, que permite acceder a rebajas directas o reintegros utilizando la tarjeta de débito con la que se cobran los haberes previsionales. El sistema funciona en supermercados, farmacias y comercios de cercanía de todo el país.

El esquema de Anses es simple: al pagar con la tarjeta de débito asociada a la jubilación o pensión, el descuento se aplica en la caja o se acredita como reintegro en la cuenta bancaria a los pocos días. El alcance depende del comercio y del acuerdo vigente.

A este beneficio general se suman promociones adicionales de los bancos donde se cobran los haberes. En muchos casos, combinar Beneficios Anses con descuentos bancarios permite duplicar el ahorro en una misma compra.

Durante enero, varias cadenas mantienen beneficios específicos para jubilados y pensionados de Anses. Coto sostiene un 10% de descuento en compras presenciales de lunes a jueves, sujeto a condiciones de la cadena y a la acreditación de la condición del beneficiario .

En Carrefour, el descuento alcanza el 10% de lunes a viernes para mayores de 60 años y beneficiarios de Anses, vinculado al programa Mi Carrefour, con foco en alimentos, limpieza y productos esenciales.

Las cadenas Jumbo, Disco y Vea, del Grupo Cencosud, participan del esquema de Beneficios Anses y además suman reintegros bancarios según el medio de pago. Día mantiene un 10% de descuento con tope por operación, mientras que Chango Más aplica un 10% en compras presenciales pagando con la tarjeta de débito del haber previsional.

Quienes cobran sus haberes de Anses en Banco Nación acceden a un reintegro adicional del 5% pagando con BNA+ MODO en supermercados adheridos, con tope mensual. El beneficio se suma al descuento base del comercio.

En Banco Galicia, los jubilados y pensionados cuentan con descuentos de hasta el 25% y cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas, además de una cuenta remunerada que genera intereses diarios sobre el saldo.

Por su parte, Banco Supervielle ofrece promociones semanales destacadas, con descuentos que llegan al 25% en supermercados y hasta el 50% en farmacias los días martes, combinables entre tarjeta de débito y pagos con QR.

Anses, ahorro y planificación: la clave para aprovechar los beneficios

El impacto real de los descuentos de Anses depende de la planificación. Consultar las condiciones en cada comercio, conocer los topes y combinar beneficios del organismo con promociones bancarias permite maximizar el ahorro durante todo enero.

Para muchos jubilados, estos beneficios representan una ayuda concreta para afrontar gastos esenciales como alimentos, artículos de limpieza y medicamentos, más allá del cobro mensual de la jubilación.