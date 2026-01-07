De qué se trata el bono que la Anses entragará en enero y a quiénes apunta
CCon el inicio de enero, la Anses confirmó un beneficio que puede llegar hasta $341.000. Enteráte acá a quiénes está dirigido.
Con el comienzo del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ratificó las condiciones para acceder a un beneficio económico que vuelve a tomar protagonismo en enero. Se trata de la Prestación por Desempleo, una ayuda pensada para acompañar a quienes quedaron sin trabajo en determinadas situaciones laborales.
Este bono funciona como un respaldo temporal para personas despedidas sin causa justificada o cuyo vínculo laboral finalizó bajo condiciones específicas. El monto no es fijo: se calcula a partir del mejor salario promedio de los últimos seis meses previos a la desvinculación y se ajusta mes a mes según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
A quiénes está dirigido el bono de Anses
La Prestación por Desempleo no alcanza a todos los trabajadores por igual. Para poder solicitarla, es necesario cumplir con ciertos requisitos según el tipo de empleo que se haya tenido antes del despido.
En el caso de los trabajadores permanentes, se exige haber realizado aportes durante al menos seis meses en los últimos tres años anteriores a la pérdida del empleo. Para quienes se desempeñaron como eventuales o de temporada, el requisito es haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años. En tanto, los trabajadores de la construcción deben acreditar un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años previos a la finalización de la obra.
Qué incluye la Prestación por Desempleo
Además del pago mensual, el programa contempla otros beneficios que buscan sostener la situación del trabajador mientras dura la asistencia. Entre ellos se encuentran el acceso a asignaciones familiares, en caso de corresponder, la cobertura médico asistencial y el reconocimiento del período percibido como tiempo válido para la jubilación.
También se incluye el acceso a la Tarjeta SUBE con tarifa social, lo que permite reducir el costo del transporte público durante el tiempo en que se cobra la prestación.
Cuánto se cobra en enero
Desde enero, el monto mensual de la Prestación por Desempleo equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses trabajados. Para este mes, la Anses estableció un tope máximo de $341.000.
Sin embargo, no todos los beneficiarios recibirán esa cifra máxima, ya que el importe final depende directamente del salario que cada persona percibía antes de quedar sin empleo.