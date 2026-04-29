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Banco Nación y MODO activan descuentos de fin de mes: supermercados, viajes y más

Banco Nación mantiene beneficios con MODO en supermercados, turismo, gastronomía, salud y Tienda BNA+, con reintegros y cuotas sin interés.

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Estas promociones del Banco Nación son de gran ayuda para el fin de mes.

Estas promociones del Banco Nación son de gran ayuda para el fin de mes.

El final de abril llega con una agenda de promociones que vuelve a poner al Banco Nación y a MODO en el centro de las compras cotidianas. En una semana corta para muchas billeteras, la entidad mantiene beneficios en supermercados, comercios de cercanía, farmacias, ópticas, gastronomía, turismo y Tienda BNA+, con una condición clave.

En gran parte de los casos, el pago debe realizarse con tarjetas del BNA vinculadas a BNA+ o a la billetera MODO. La propuesta forma parte del esquema de beneficios “Semana Nación”, que reúne promociones en distintos rubros y comercios adheridos de todo el país.

Uno de los descuentos más buscados sigue siendo el de supermercados. Para este miércoles 29 de abril, Banco Nación y MODO ofrecen un 30% de reintegro pagando con tarjeta de crédito Visa o Mastercard del BNA mediante QR, con un tope semanal de $12.000 por cliente. Entre las cadenas mencionadas para esta promoción aparecen Carrefour, Maxiconsumo, Chango Más, RES Carnes, Diarco y Vacalín online, según los beneficios informados para la jornada. El banco aclara, además, que estas operaciones no aplican para pagos con saldo en cuenta ni a través de otras billeteras o plataformas de pago.

Jubildos supermercado

Supermercados, jubilados y compras diarias

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del Banco Nación también cuentan con una ventaja específica. Durante abril, pueden acceder a un 5% de reintegro adicional en cadenas como Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto, con pagos mediante BNA+ MODO. El beneficio tiene un tope de $5.000 por semana y $20.000 por mes, y está disponible de lunes a viernes para quienes cumplen con las condiciones del programa.

La oferta de consumo no se limita a los alimentos. En salud, el esquema incluye 3 cuotas sin interés los lunes en farmacias adheridas y, los jueves, un 10% de descuento sin tope de reintegro más 3 cuotas sin interés en ópticas. También se mantiene el beneficio en gastronomía, con 25% de descuento todos los días en locales adheridos, un tope de $10.000 por compra y hasta cinco transacciones mensuales por tarjeta. Entre los comercios mencionados figuran Atalaya, Churros El Topo, Antares, Bonafide y KFC, entre otros.

Viajes, tienda online y financiación extendida

Para quienes están planificando una escapada o una compra de mayor valor, el Banco Nación también sostiene promociones en turismo y financiación. En el rubro viajes, la entidad ofrece cuotas sin interés en vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas y alternativas de financiación para hoteles, agencias, alquiler de autos, productos regionales y pasajes nacionales en comercios adheridos. En BNA Viajes, además, aparecen paquetes nacionales con promociones vigentes entre el 27 de abril y el 3 de mayo de 2026, con hasta 6 cuotas sin interés para destinos como Mendoza, Salta, Iguazú, Bariloche, Ushuaia, Calafate, Jujuy, Córdoba y San Martín de los Andes.

La novedad de fin de mes está en Tienda BNA+. Entre el 28 y el 30 de abril, el marketplace del banco activó una promoción especial con 24 cuotas sin interés en productos seleccionados, orientada a compras de tecnología, artículos para el hogar y otros bienes de mayor valor. A eso se suma un 20% de descuento adicional, con tope de $15.000, para clientes que cobran su sueldo en la entidad. En paralelo, el Banco Nación mantiene su esquema regular de financiación en Tienda BNA+, con hasta 18 cuotas sin interés según el tipo de tarjeta y la categoría de producto.

Antes de comprar, conviene revisar siempre las condiciones particulares de cada comercio: topes, días habilitados, medios de pago válidos, mínimos de compra y vigencia. La mayoría de los reintegros no se aplica de forma instantánea, sino que puede acreditarse luego como ajuste en la cuenta o resumen correspondiente. En un mes marcado por la búsqueda de ahorro, las promociones de Banco Nación y MODO funcionan como una herramienta concreta para ordenar consumos frecuentes, financiar compras grandes y aprovechar descuentos antes del cierre de abril.

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