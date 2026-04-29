Banco Nación y MODO activan descuentos de fin de mes: supermercados, viajes y más

El final de abril llega con una agenda de promociones que vuelve a poner al Banco Nación y a MODO en el centro de las compras cotidianas. En una semana corta para muchas billeteras, la entidad mantiene beneficios en supermercados, comercios de cercanía, farmacias, ópticas, gastronomía, turismo y Tienda BNA+, con una condición clave.

En gran parte de los casos, el pago debe realizarse con tarjetas del BNA vinculadas a BNA+ o a la billetera MODO. La propuesta forma parte del esquema de beneficios “Semana Nación”, que reúne promociones en distintos rubros y comercios adheridos de todo el país.

Uno de los descuentos más buscados sigue siendo el de supermercados . Para este miércoles 29 de abril, Banco Nación y MODO ofrecen un 30% de reintegro pagando con tarjeta de crédito Visa o Mastercard del BNA mediante QR, con un tope semanal de $12.000 por cliente . Entre las cadenas mencionadas para esta promoción aparecen Carrefour, Maxiconsumo, Chango Más, RES Carnes, Diarco y Vacalín online, según los beneficios informados para la jornada. El banco aclara, además, que estas operaciones no aplican para pagos con saldo en cuenta ni a través de otras billeteras o plataformas de pago.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del Banco Nación también cuentan con una ventaja específica. Durante abril, pueden acceder a un 5% de reintegro adicional en cadenas como Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto, con pagos mediante BNA+ MODO. El beneficio tiene un tope de $5.000 por semana y $20.000 por mes , y está disponible de lunes a viernes para quienes cumplen con las condiciones del programa.

La oferta de consumo no se limita a los alimentos. En salud, el esquema incluye 3 cuotas sin interés los lunes en farmacias adheridas y, los jueves, un 10% de descuento sin tope de reintegro más 3 cuotas sin interés en ópticas. También se mantiene el beneficio en gastronomía, con 25% de descuento todos los días en locales adheridos, un tope de $10.000 por compra y hasta cinco transacciones mensuales por tarjeta. Entre los comercios mencionados figuran Atalaya, Churros El Topo, Antares, Bonafide y KFC, entre otros.

Viajes, tienda online y financiación extendida

Para quienes están planificando una escapada o una compra de mayor valor, el Banco Nación también sostiene promociones en turismo y financiación. En el rubro viajes, la entidad ofrece cuotas sin interés en vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas y alternativas de financiación para hoteles, agencias, alquiler de autos, productos regionales y pasajes nacionales en comercios adheridos. En BNA Viajes, además, aparecen paquetes nacionales con promociones vigentes entre el 27 de abril y el 3 de mayo de 2026, con hasta 6 cuotas sin interés para destinos como Mendoza, Salta, Iguazú, Bariloche, Ushuaia, Calafate, Jujuy, Córdoba y San Martín de los Andes.

La novedad de fin de mes está en Tienda BNA+. Entre el 28 y el 30 de abril, el marketplace del banco activó una promoción especial con 24 cuotas sin interés en productos seleccionados, orientada a compras de tecnología, artículos para el hogar y otros bienes de mayor valor. A eso se suma un 20% de descuento adicional, con tope de $15.000, para clientes que cobran su sueldo en la entidad. En paralelo, el Banco Nación mantiene su esquema regular de financiación en Tienda BNA+, con hasta 18 cuotas sin interés según el tipo de tarjeta y la categoría de producto.

Antes de comprar, conviene revisar siempre las condiciones particulares de cada comercio: topes, días habilitados, medios de pago válidos, mínimos de compra y vigencia. La mayoría de los reintegros no se aplica de forma instantánea, sino que puede acreditarse luego como ajuste en la cuenta o resumen correspondiente. En un mes marcado por la búsqueda de ahorro, las promociones de Banco Nación y MODO funcionan como una herramienta concreta para ordenar consumos frecuentes, financiar compras grandes y aprovechar descuentos antes del cierre de abril.