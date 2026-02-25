Buenos Aires refuerza controles para frenar la ludopatía infantil en apuestas online

Ante el crecimiento sostenido de las apuestas online en adolescentes, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reunió a autoridades, organismos y empresas del sector para definir una estrategia integral contra la ludopatía infantil , con foco en la prevención temprana y el control de plataformas ilegales.

Lo que comenzó como una señal de alerta en entornos educativos y familiares, se transformó en una prioridad de gestión. El incremento del acceso temprano a sitios de apuestas digitales encendió alarmas en la administración porteña, que convocó a una mesa estratégica en la Casa de Gobierno para articular respuestas concretas frente al fenómeno.

Durante la jornada, Cruz Roja Argentina presentó los resultados de su última encuesta nacional sobre consumo digital en adolescentes. El dato central fue contundente: 6 de cada 10 jóvenes en el país ya tuvieron contacto con plataformas de apuestas online .

El encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el presidente de Lotería de la Ciudad (LOTBA), Jesús Acevedo. Allí se trazó una hoja de ruta que combina fiscalización, educación digital y cooperación interinstitucional.

Según se detalló, el acceso se produce principalmente a través de teléfonos móviles y redes sociales, muchas veces mediante publicidades segmentadas o influencers que promocionan sitios de juego. Este escenario complejiza los mecanismos tradicionales de control estatal y obliga a repensar las herramientas de regulación.

Desde el Ejecutivo porteño señalaron que la problemática no se limita al juego ilegal, sino que incluye la exposición temprana a dinámicas de apuestas que pueden derivar en conductas de riesgo. En ese marco, el enfoque oficial para 2026 contempla fortalecer sistemas de monitoreo digital y desarrollar mecanismos de detección temprana de consumo problemático.

“Menores y apuestas, nunca”

“Menores y apuestas, nunca”, afirmó Jesús Acevedo durante su intervención. El titular de LOTBA remarcó que el objetivo es consolidar un ecosistema de juego regulado, con controles efectivos y campañas de concientización dirigidas a familias y escuelas.

Acevedo subrayó que la regulación no solo implica clausurar plataformas no autorizadas, sino también exigir a las empresas habilitadas el cumplimiento estricto de protocolos de verificación de identidad y prevención de acceso de menores.

ludopatía infantil GCBA Jesús Acevedo LOTBA Jesús Acevedo, presidente de Lotería de la Ciudad (LOTBA). GCBA

Por su parte, Sánchez Zinny recordó que la lucha contra el juego ilegal forma parte de la agenda prioritaria de la Ciudad desde el inicio de la gestión. Indicó que la estrategia combina acciones judiciales, bloqueo de dominios y cooperación con proveedores de servicios de internet para limitar la operatoria clandestina.

Estrategia multisectorial y prevención

La mesa de trabajo incluyó además al Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información (OGDAI), el Tribunal Electoral, el Ministerio Público Tutelar, organizaciones sociales como la Casa de la Cultura de la Calle (CACUCA) y organismos internacionales como UNICEF.

También participaron empresas privadas del sector de apuestas con presencia en el mercado regulado, entre ellas Betano, Bet365, Betsson, Betwarrior y Bplay.

Desde el Gobierno porteño indicaron que la articulación público-privada será clave para reforzar campañas de alfabetización tecnológica. El objetivo es brindar herramientas a padres, docentes y tutores para identificar señales de alerta vinculadas al juego compulsivo, como cambios de conducta, solicitudes reiteradas de dinero o aislamiento digital.

En paralelo, se proyecta ampliar los canales de denuncia y simplificar los procedimientos para reportar sitios ilegales. La estrategia incluye además campañas informativas en redes sociales y espacios educativos, con lenguaje adaptado a adolescentes.

Un desafío que trasciende fronteras

Especialistas presentes coincidieron en que el fenómeno de las apuestas online en menores no es exclusivo de la Argentina. El crecimiento global de plataformas digitales, sumado a la masificación de dispositivos móviles, generó un entorno donde el acceso al juego puede producirse sin mediaciones claras.

Frente a ese escenario, la Ciudad busca posicionarse como un actor activo en la regulación tecnológica, priorizando la protección de derechos de niños y adolescentes. Las autoridades aclararon que los datos disponibles corresponden a relevamientos presentados durante la jornada y que continuarán trabajando en la actualización de estadísticas oficiales para dimensionar con mayor precisión el alcance del problema en el distrito.

La hoja de ruta definida apunta a combinar control, prevención y educación digital como pilares centrales. En palabras de los organizadores, intervenir de manera temprana resulta clave para evitar que el contacto inicial con apuestas online evolucione hacia un consumo problemático de difícil reversión.