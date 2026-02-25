Nueva edición del Brindis de las Reinas, a beneficio de Fundavita en San Martín

El tradicional Brindis de las Reinas será el próximo 3 de marzo en el Centro de Congresos y tocará la banda de rock Ella es tan Cargosa.

El próximo 3 de marzo, los jardines del Centro de Congresos serán escenario de una nueva edición del tradicional Brindis de las Reinas, una de las actividades más esperadas del calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

La cita comenzará a las 20.30 y contará con la presencia de las candidatas departamentales, en un encuentro que combina celebración, cultura y compromiso social.

Brindis de las Reinas - San Martín Como es habitual, el evento reunirá a las representantes vendimiales en un entorno festivo que propone compartir una cena especial, degustaciones y el tradicional brindis, en la previa de los actos centrales de la Vendimia. A partir de las 23, la noche continuará con el show en vivo de la banda nacional Ella es tan Cargosa, que aportará su repertorio de clásicos y nuevas canciones para cerrar la jornada a pura música.

Como en las anteriores ediciones, otra vez el Brindis de las Reinas tendrá a un fuerte perfil solidario. El 50% de lo recaudado será destinado a Fundavita, institución que desde hace más de 30 años acompaña a niños, adolescentes y adultos con diagnóstico oncológico en Mendoza.

El porcentaje restante se aplicará a cubrir los costos operativos del evento. Desde el municipio destacaron que la iniciativa cuenta con el acompañamiento del intendente Raúl Rufeil, en el marco de una política de articulación con instituciones que desarrollan una tarea social clave en la comunidad.