Luego del rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos del presidente Javier Milei, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su "enorme alegría" por la decisión, en defensa de las universidades públicas y del Hospital Pediátrico Garrahan.

"La salud y el futuro se honran votando a favor de Misiones y de la Argentina", dijo el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, celebró la decisión de la Cámara de Diputados de la Nación de rechazar los vetos del Gobierno nacional al financiamiento de las universidades públicas y del Hospital Pediátrico Garrahan, y destacó especialmente el acompañamiento de los diputados misioneros en defensa de estas instituciones.

En este sentido destacó el voto a favor del veto de los diputados renovadores Alberto Arrúa; Yamila Ruiz; Carlos Fernández y Daniel Vancsik. En su cuenta de X, el gobernador Hugo Passalacqua escribió: “Celebro con enorme alegría la decisión de nuestras diputadas y diputados nacionales de alzar la voz en favor del Hospital Pediátrico Garrahan y, como docente de la querida UNaM, particularmente también me llena de orgullo su respaldo a la universidad pública”, expresó Passalacqua en sus redes sociales.

“La salud y el futuro se honran votando a favor de Misiones y de la Argentina. ¡Felicitaciones!”, finalizó afirmando el gobernador. Cabe acotar que el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia Oscar Herrera Ahuad el día anterior había solicitado el apoyo al veto de los legisladores misioneros.

Peluca por un rato También voto a favor del veto en favor de la Ley Universitaria el radical “peluca” Martin Arjol Mi9entras que votó a favor del gobierno nacional, es decir por el veto la Ley de Emergencia Pediátrica.