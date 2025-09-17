El Gobierno culpó a los manifestantes por los incidentes en la marcha universitaria de San Rafael

El Ministerio de Seguridad de Mendoza emitió un comunicado oficial explicando cómo se generaron los incidentes ocurridos durante la marcha universitaria en San Rafael . Desde el Gobierno destacaron que la manifestación se desarrolló pacíficamente en toda la provincia, congregando aproximadamente 20.000 personas en el Gran Mendoza. Sin embargo, la situación en San Rafael presentó características diferentes que requirieron la intervención de las fuerzas de seguridad para mantener el orden público.

La versión oficial del Ministerio de Seguridad indica que los incidentes en San Rafael se originaron cuando un manifestante agredió físicamente a una agente policial. Según el relato oficial, cerca de 200 personas participaron de la concentración en la localidad sureña, donde se generó un foco de tensión. La intervención policial buscó proceder a la detención del agresor, pero otros participantes intentaron obstaculizar el procedimiento legal correspondiente.

El Ministerio de Seguridad detalló las consecuencias de los incidentes para el personal policial desplegado en San Rafael . Varios efectivos resultaron lesionados durante los enfrentamientos, la mayoría auxiliares con poca experiencia en la fuerza. Las heridas reportadas incluyen golpes en brazos, rodillas y rostro de los agentes. Además, se registró la sustracción de elementos reglamentarios durante el desarrollo de los disturbios.

Uno de los aspectos más controversiales de los incidentes en San Rafael fue el uso de gas pimienta por parte de una oficial. El Ministerio de Seguridad explicó que la agente recibió un golpe de puño en el pómulo derecho y perdió el equilibrio cayendo al suelo. En esa circunstancia, utilizó el agente químico de manera disuasiva hacia una zona segura, nunca dirigido contra ninguna persona en particular según la versión oficial.

El Ministerio de Seguridad negó categóricamente que el gas pimienta fuera dirigido contra el intendente de San Rafael durante los incidentes. La cartera provincial calificó estas afirmaciones como falsas y absurdas, argumentando que de haber sido alcanzado directamente, el jefe comunal habría requerido atención médica inmediata. Por el contrario, el intendente pudo continuar realizando declaraciones públicas con total normalidad después del episodio.