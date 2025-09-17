Las mejores fotos y videos de la marcha universitaria en Mendoza

La marcha universitaria convocó a cientos de personas en Mendoza que exigen más financiamiento para las casas de estudios, mejores salarios docentes y fondos para ciencia y técnica. La concentración fue a las 15 en el campus de la universidad y la movilización terminó cerca de las 18 en la Plaza Independencia.
Según confirmaron desde la UNCuyo y la Policía de Mendoza, participaron cerca de 20 mil personas entre estudiantes, docentes, no docentes, exalumnos, gremios, agrupaciones y partidos políticos.
Mirá las mejores fotos y videos de la marcha universitaria
Fotos: Milagros Lostes/MDZ
La concentración comenzó a las 15.
Comenzó la marcha universitaria en Mendoza
La asamblea universitaria junto con la bandera de arrastre encabeza la marcha universitaria
Bandera en la marcha universitaria de Mendoza
La bandera argentina en la marcha universitaria de Mendoza
La bandera argentina en la marcha universitaria de Mendoza
La marcha universitaria llegó a las calles del centro cerca de las 17.
La marcha universitaria por la calles de la Ciudad de Mendoza
La Bancaria en la marcha universitaria
Cerca de las 18 la gran columna de manifestantes llegó a la Plaza Independencia.
