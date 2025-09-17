Presenta:

Sociedad

|

marcha universitaria

Las mejores fotos y videos de la marcha universitaria en Mendoza

Cientos de personas participaron de la marcha universitaria en Mendoza. El acto fue en la Plaza Independencia.

MDZ Sociedad

La marcha universitaria llegó a las calles del centro cerca de las 17.

La marcha universitaria llegó a las calles del centro cerca de las 17.

Milagros Lostes/MDZ

La marcha universitaria convocó a cientos de personas en Mendoza que exigen más financiamiento para las casas de estudios, mejores salarios docentes y fondos para ciencia y técnica. La concentración fue a las 15 en el campus de la universidad y la movilización terminó cerca de las 18 en la Plaza Independencia.

Según confirmaron desde la UNCuyo y la Policía de Mendoza, participaron cerca de 20 mil personas entre estudiantes, docentes, no docentes, exalumnos, gremios, agrupaciones y partidos políticos.

Te Podría Interesar

Mirá las mejores fotos y videos de la marcha universitaria

Fotos: Milagros Lostes/MDZ

marcha universitaria mendoza uncuyo septiembre 2025 6
La concentración comenzó a las 15.

La concentración comenzó a las 15.

marcha universitaria septiembre 2025 1
marcha universitaria septiembre 2025 3
marcha universitaria septiembre 2025 6
Comenzó la marcha universitaria en Mendoza

Comenzó la marcha universitaria en Mendoza

marcha universitaria mendoza uncuyo septiembre 2025 1
marcha universitaria mendoza uncuyo septiembre 2025 2
marcha universitaria mendoza uncuyo septiembre 2025 3
marcha universitaria mendoza uncuyo septiembre 2025 4
marcha universitaria mendoza uncuyo septiembre 2025 5
marcha universitaria mendoza uncuyo septiembre 2025 7
marcha universitaria mendoza uncuyo septiembre 2025 8
marcha universitaria uncuyo mendoza 2025 1
marcha universitaria uncuyo mendoza 2025 1
marcha universitaria uncuyo mendoza 2025 1
marcha universitaria uncuyo mendoza 2025 1
marcha universitaria uncuyo mendoza 2025 1
La asamblea universitaria junto con la bandera de arrastre encabeza la marcha universitaria

La asamblea universitaria junto con la bandera de arrastre encabeza la marcha universitaria

marcha universitaria uncuyo mendoza 2025 1
Bandera en la marcha universitaria de Mendoza
La bandera argentina en la marcha universitaria de Mendoza

La bandera argentina en la marcha universitaria de Mendoza

marcha universitaria mendoza septiembre 2025
La marcha universitaria llegó a las calles del centro cerca de las 17.

La marcha universitaria llegó a las calles del centro cerca de las 17.

marcha universitaria mendoza septiembre
La marcha universitaria por la calles de la Ciudad de Mendoza

La marcha universitaria por la calles de la Ciudad de Mendoza

marcha universitaria mendoza 17
marcha universitaria mendoza 16
marcha universitaria mendoza 15
marcha universitaria mendoza 14
marcha universitaria mendoza 13
marcha universitaria mendoza 12
marcha universitaria mendoza 11
marcha universitaria mendoza 10
marcha universitaria mendoza 9
marcha universitaria mendoza 8
marcha universitaria mendoza 7
marcha universitaria mendoza 6
marcha universitaria mendoza 5
marcha universitaria mendoza 4
marcha universitaria mendoza 3
marcha universitaria mendoza 2
marcha universitaria mendoza 1
La Bancaria en la marcha universitaria
marcha universitaria 100
Cerca de las 18 la gran columna de manifestantes llegó a la Plaza Independencia.

Cerca de las 18 la gran columna de manifestantes llegó a la Plaza Independencia.

Archivado en

Notas Relacionadas