En vivo: participan 20 mil personas de la marcha universitaria
Alumnos, docentes, personal no docente y personas que apoyan la causa se concentraron en la UNCuyo para participar de la marcha universitaria.
Pasadas las 15, comenzó la concentración en la rotonda de ingreso de la UNCuyo para participar de la marcha universitaria. La casa de estudios junto a otras universidades del país se movilizará esta tarde en reclamo por el veto a la ley de financiamiento universitario que podría ser rechazado por Diputados en el Congreso.
Según la UNCuyo y la Policía de Mendoza participaron de la marcha universitaria 20 mil personas.
A las 18 está previsto un acto. La rectora Esther Sanchez leerá un discurso acordado por las agrupaciones participantes.
Cerca d elas 17, la gran columna llegó a la calle Belgrano de la Ciudad de Mendoza. El acto de cierre está previsto a las 18 en la Plaza Independencia.
Cuando la marcha llega a Juan B. Justo a una cuadra de la calle Belgrano, habló con MDZ, la secretaria adjunta de Fadiun, Yamile Nazrala: "Tenemos un atraso salarial del 45% desde que asumió este Gobierno. La UNCuyo es la única universidad en todo el país que hace descuento de los días de paro, principalmente en los colegios de la universidad que funcionan como una guardería para la rectora. No vamos a marchar junto rectora ni de la Franja Morada que le vota todo en el Consejo Superior, hicimos una segunda bandera".
Sofía, alumna de Derecho: "Pedimos más presupuesto para las universidades, mejores salarios para los docentes, financiamiento para la ciencia y la tecnología. Como el presidente no nos escucha en el Congreso ni en las distintas unidades académicas, la única manera de manifestarnos y que se nos escuche es saliendo a las calles".
Desde Rivadavia llegó Sembrar, también está Claudia Iturbe de Ampros y La Bancaria se unió a la columna de manifestantes en la calle Padre Contreras.
La rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez, junto a todos los decanos de la universidad encabezan la marcha universitaria que ya está bajando del campus universitario hacia la Ciudad de Mendoza por las calles del Parque San Martín.
La convocatoria comenzó a crecer con el correr de los minutos. Llegaron columnas de personas de todas las unidades académicas del campus universitario y de facultades cuyas sedes están en otros sectores de Mendoza, como Ciencias Agrarias.
En segundo término, van los gremios universitarios. Es un frente donde confluyen Fadiunc y Sidincu (que son los sindicatos que representan al sector docente) como así también Fucuyo (La Federación Universitaria de Cuyo).
Luego, se ubican las unidades académicas, es decir las autoridades y profesores de las facultades. En cuarto lugar, las organizaciones estudiantiles, que están nucleadas en distintas organizaciones.
Representantes de la salud pública se encontrarán inmediatamente atrás de los estudiantes. Es que además del veto a la ley de financiamiento educativo, el presidente Milei vetó a la par, la emergencia en salud y de esta manera, también habrá menos fondos para los hospitales. Las organizaciones de derechos humanos irán sextas. Finalmente, los sindicatos y por último los partidos políticos.
La concentración comenzó a las 15 en el ingreso a la UNCuyo. Luego, bajará por la calle Lencinas que está en el Parque General San Martín (como la universidad) y la columna seguirá derecho por Juan B. Justo de la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza que se convierte después en la calle Las Heras.
Cuando la movilización llegue a la calle Mitre, irá hacia la Plaza Independencia. En ese espacio central de la ciudad habrá un acto a las 18. Respecto a la cantidad de manifestantes, se espera que podría ser muy similar a la marcha de abril del año pasado, es decir rondar las 50 mil personas, lo que implicará una masividad muy relevante.
