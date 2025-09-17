En vivo: participan 20 mil personas de la marcha universitaria

Live Blog Post

Cómo se organiza la marcha universitaria

En segundo término, van los gremios universitarios. Es un frente donde confluyen Fadiunc y Sidincu (que son los sindicatos que representan al sector docente) como así también Fucuyo (La Federación Universitaria de Cuyo).

Luego, se ubican las unidades académicas, es decir las autoridades y profesores de las facultades. En cuarto lugar, las organizaciones estudiantiles, que están nucleadas en distintas organizaciones.

La marcha comenzó en la UNCuyo

Representantes de la salud pública se encontrarán inmediatamente atrás de los estudiantes. Es que además del veto a la ley de financiamiento educativo, el presidente Milei vetó a la par, la emergencia en salud y de esta manera, también habrá menos fondos para los hospitales. Las organizaciones de derechos humanos irán sextas. Finalmente, los sindicatos y por último los partidos políticos.