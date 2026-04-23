La Bancaria confirmó un paro para el lunes 27 y crece la tensión con el Banco Central

La discusión arrancó lejos de las cajas de atención al público, pero puede sentirse igual en la calle. El conflicto entre la Asociación Bancaria y el Banco Central escaló en las últimas horas con la confirmación de un paro de 24 horas para el lunes 27 de abril .

El punto central, sin embargo, merece una precisión: no se trata de una huelga general en todos los bancos del país, sino de una medida focalizada en los tesoros regionales del BCRA , una estructura sensible para la logística del efectivo en el interior argentino.

La decisión fue comunicada por el gremio que conduce Sergio Palazzo, que habló de un paro en “todos los tesoros regionales del interior del país del BCRA” en defensa de los 32 puestos de trabajo que, según denunció, quedaron bajo amenaza tras el anuncio de cierre de esas dependencias. El conflicto también suma denuncias sindicales por “hostilidad”, “amenazas” e “intimidaciones” dentro de la entidad. En esa línea, la medida aparece como una respuesta directa al plan de reestructuración que, según La Bancaria , impulsa la autoridad monetaria.

El impacto no estaría puesto tanto en la operatoria habitual de los clientes dentro de una sucursal bancaria como en una pieza menos visible, pero decisiva: el movimiento de billetes. Distintos reportes coinciden en que la protesta alcanzará a los 21 tesoros regionales distribuidos en el país.

Si esa red se paraliza por un día, puede resentirse el traslado de caudales y el reabastecimiento de dinero para entidades que dependen de esos circuitos, sobre todo fuera de los grandes centros urbanos. Por eso, la advertencia no apunta a una interrupción masiva de todo el sistema, sino a posibles complicaciones en la disponibilidad de efectivo.

El punto más sensible: el efectivo

Ahí es donde aparece la preocupación concreta. La suspensión de tareas en los tesoros regionales podría afectar la carga de cajeros automáticos y la entrega de billetes por ventanilla en zonas que necesitan esa logística para funcionar con normalidad. El efecto dependerá del stock previo de cada banco, de la demanda puntual de efectivo y de cómo atraviese cada plaza esa jornada.

No hay, por ahora, confirmación de un cierre total de bancos comerciales en todo el país, pero sí una señal de alerta sobre el flujo de dinero físico.

Quiénes adhieren y qué cambia en la nota original

La actualización más importante frente al texto base pasa justamente por ahí. La formulación “paro bancario nacional” puede inducir a pensar en una huelga total del sistema financiero, cuando lo confirmado hasta ahora es una medida en un segmento puntual del Banco Central. Quienes adhieren son los trabajadores nucleados por La Bancaria en los tesoros regionales del BCRA, no necesariamente todas las sucursales ni todos los servicios bancarios del país. El conflicto, eso sí, tiene alcance nacional por la red involucrada y por su efecto potencial sobre el abastecimiento de efectivo.

En ese contexto, la noticia actualizada queda más ajustada a los hechos: el lunes 27 habrá una medida de fuerza de 24 horas impulsada por la Asociación Bancaria en los tesoros regionales del Banco Central, en rechazo al cierre de dependencias del interior y en defensa de 32 empleos. El foco estará puesto menos en la atención al cliente y más en la logística del dinero. Ese matiz cambia el sentido de la nota: no habla de un paro bancario total, sino de una protesta sectorial con capacidad real de alterar un engranaje clave del sistema.