Captaron desde el cielo una postal única del volcán Maipo y la Laguna del Diamante

Este miércoles, durante un vuelo de Santiago de Chile a Buenos Aires, un piloto logró captar una imagen poco habitual del Volcán Maipo . La escena también mostró a la Laguna del Diamante , enmarcada por las primeras nevadas del otoño.

La vista, registrada desde el aire, muestra una combinación de relieve, nieve y profundidad que no suele verse desde tierra. El paisaje resalta la imponencia de la Cordillera de los Andes en esta época del año.

El material fue grabado por Marcelo Cussino y rápidamente llamó la atención por su impacto visual. La toma ofrece una perspectiva privilegiada que pocos pueden experimentar.

Lo que vuelve especial a esta imagen es el ángulo desde el que fue captada. Desde el avión se puede dimensionar mejor la escala del volcán y su entorno natural.

Además, las primeras nevadas aportan un contraste que resalta las formas del terreno. El blanco de la nieve se mezcla con los tonos oscuros de la montaña, generando una postal muy llamativa.

El video fue compartido en redes sociales y no tardó en sumar reproducciones. La combinación de altura, clima y paisaje logra una imagen difícil de repetir. Más allá de lo visual, también permite tomar dimensión de la geografía que une a Argentina y Chile.