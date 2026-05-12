Más de un millón de personas acudió a la Feria del Libro 2026

La edición N°50 de l a Feria del Libro , el acontecimiento más importante para los amantes de la lectura, dejó números impactantes: 1.340.000 personas recorrieron los pabellones de La Rural y aprovecharon el evento para atender a las charlas y comprar libros con descuentos imperdibles.

De esta forma, la feria que se celebró del 23 de abril -día del Libro- hasta el 11 de mayo aumentó un 8% su público con respecto a la edición del año pasado. Asimismo, acudieron 13.067 visitantes profesionales del libro (editores, libreros, distribuidores, ilustradores, traductores, entre otros), un 20,89% más que el año anterior, provenientes de 19 países.

El evento contó con 380 stands y 480 expositores , locales e internacionales. Tuvo la participación de 14 países , entre ellos Perú , que fue el Invitado de Honor de esta edición: dispuso un espacio de 500 metros cuadrados que incluyeron librería, zona infantil, un auditorio, zona de negocios y una muestra literaria.

Asimismo, 19 provincias estuvieron presentes para exhibir a editoriales y autores locales. Por otro lado, 12 editoriales independientes participaron del Nuevo Barrio , seleccionadas por su calidad y diversidad.

Programas especiales

Otro dato a destacar es que los Chequelibros escolares, la iniciativa del Ministerio de Capital Humano, contempló la entrega de hasta 60 mil vales de 10 mil pesos cada uno para la compra de ejemplares por parte de estudiantes de nivel primario y secundario.

Asimismo, el programa Libro% de la CONABIP, que permite a las bibliotecas populares adquirir material bibliográfico con un 50% de descuento, tuvo grandes números: 197 expositores estuvieron adheridos y 874 bibliotecas participaron.

Por su parte, el Programa Librero Amigo, que conecta a librerías de todo el país con editoriales para facilitar la compra de libros con importantes descuentos, también fue un éxito y contó con la adhesión de 1166 expositores.

Homenaje a Borges y a los 50 años de la última dictadura militar

El Pabellón 8 estuvo de fiesta todos los días del evento: más de 2750 m² estuvieron dedicados a homenajear la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con experiencias expositivas.

También, a 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, los visitantes pudieron transitar un laberinto interactivo, un espacio inmersivo y una exposición Borges Nacional y Universal.

feria del libro 2026 Esta edición le rindió homenaje a Jorge Luis Borges por los 40 años de su muerte.

Por su parte, estuvo presente los diálogos “50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina”, un ciclo que recorrió los modos en que los libros fueron leídos, escritos, ocultados, disputados y defendidos en la Argentina, desde la última dictadura hasta la actualidad.

Próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

La 51° Feria Internacional del Libro en Buenos Aires se desarrollará entre el jueves 29 de abril y el lunes 17 de mayo del 2027 en el Predio Ferial La Rural.

Las 41° Jornadas Profesionales, por su parte, se llevarán a cabo del martes 27 al jueves 29 de abril de 2027. Asimismo, el Invitado de Honor será España.