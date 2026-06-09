Benfica hizo oficial la salida de José Mourinho mientras en España aguardan por el anuncio del Real Madrid

Con la reelección de Florentino Pérez, se confirmó el regreso de Mourinho al Real Madrid. El Benfica se despidió del entrenador luso en redes sociales.

Con la reelección de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid, se confirmó también el regreso de José Mourinho a la dirección técnica del club más grande de España y Europa. Y si bien el mandamás de la Casa Blanca ya anunció su llegada, la institución aún no lo ha comunicado oficialmente.

El que sí dio la información concreta fue el Benfica, equipo al que dirigió la última temporada y que no pudo hacer nada para retenerlo ante la propuesta merengue. Ya sin nada que frenara su salida, el cuadro lisboeta se despidió del entrenador luso en sus redes sociales y plataformas digitales.

Benfica hizo oficial la salida de José Mourinho Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SLBenfica/status/2064453685283844393?s=20&partner=&hide_thread=false A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo.



Obrigado, José Mourinho. pic.twitter.com/KXZ6niXRWo — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026 "Benfica comunica que el Real Madrid formalizó la intención de contratar a José Mourinho por un valor de 15 millones de euros, habiendo el entrenador dado su acuerdo. Gracias, José Mourinho", reza el mensaje de despedida que publicaron la Águilas.

De este modo, solo resta que el Merengue anuncie su llegada, lo que se espera que hagan en las próximas 24 horas. En el mientras tanto, informó que llegaron a un acuerdo con Álvaro Arbeloa para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.