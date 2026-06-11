Real Madrid confirmó el regreso de José Mourinho como entrenador: los detalles de su contrato

El Real Madrid anunció este jueves de manera oficial la contratación del entrenador portugués José Mourinho para las próximas tres temporadas. El técnico de 63 años asumirá al frente del primer equipo hasta el 30 de junio de 2029 y reemplazará en el cargo a Álvaro Arbeloa.

La confirmación llegó a través de un comunicado publicado por la institución madrileña. "La Junta Directiva del Real Madrid CF, reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez , ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029", informó el club.

Además, la entidad precisó que el portugués comenzará oficialmente su nueva etapa el próximo 13 de julio, fecha en la que dará inicio la pretemporada del conjunto blanco de cara al nuevo curso.

La llegada de Mourinho marca su regreso al banco del Real Madrid después de más de una década. El entrenador ya dirigió al equipo entre las temporadas 2010-2011 y 2012-2013, en una etapa que dejó una fuerte huella tanto por los resultados obtenidos como por el impacto de su figura dentro del fútbol español.

Su retorno también representa una de las primeras grandes decisiones de Florentino Pérez tras imponerse en las recientes elecciones presidenciales frente a Enrique Riquelme. El dirigente apostó por una figura de experiencia para encabezar un nuevo proyecto deportivo con el objetivo de recuperar protagonismo y resultados.

José Mourinho DT Real Madrid José Mourinho vuelve a dirigir al Real Madrid. Archivo

Para concretar la operación, el Real Madrid debió abonar al Benfica los 15 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión del entrenador, una situación que ya había sido confirmada por la entidad portuguesa días atrás.

De hecho, el propio Benfica había adelantado esta semana a la Comisión del Mercado de Valores de Portugal la intención del club español de ejecutar dicha cláusula. Paralelamente, el conjunto lisboeta también informó quién será el reemplazante de Mourinho: Marco Silva.

Ahora, el técnico portugués tendrá por delante un intenso trabajo en la planificación de la nueva temporada. Entre sus prioridades estarán la conformación de la plantilla, la preparación de la pretemporada y la organización de los compromisos amistosos previos al inicio de la competencia oficial.

Con contrato hasta 2029 y el respaldo de la dirigencia, Mourinho iniciará una nueva etapa en el Real Madrid con la misión de devolver al equipo a los primeros planos y responder a las altas expectativas que genera su regreso al Santiago Bernabéu.