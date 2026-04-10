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Martín Palermo: "Macri no te paga ni un café y decían que me iba a pagar el sueldo en San Lorenzo"

Martín Palermo habló sobre la chance frustrada de dirigir a San Lorenzo y negó los rumores que involucraban a Mauricio Macri en las negociaciones.

Alejandro Doldán Sánchez

Alejandro Doldán Sánchez

Palermo desmintió los rumores que lo involucraban con Macri en San Lorenzo.

Palermo desmintió los rumores que lo involucraban con Macri en San Lorenzo.

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Tras la salida de Damián Ayude, Martín Palermo apareció como uno de los principales candidatos a reemplazarlo y convertirse en el nuevo DT de San Lorenzo, y hasta se hablaba que estaban muy cerca de llegar a un acuerdo. Sin embargo, todo se terminó diluyendo muy rápidamente y Gustavo Álvarez fue finalmente quien se quedó con el cargo.

Este viernes, el Titán rompió el silencio, confirmó que la posibilidad de tomar las riendas del Ciclón era real y que tenía ganas de asumir el desafío, y explicó por qué no se pudo concretar su llegada. Además, se refirió a un rumor que indicaba que Mauricio Macri, con quien mantiene una muy buena y cercana relación desde que coincidieron como presidente/jugador de Boca Juniors, estaba metido en las negociaciones y que iba a ser el encargado de pagar su salario.

Martín Palermo negó que Mauricio Macri le fuera a pagar el sueldo

Martín Palermo negó que Mauricio Macri le fuera a pagar el sueldo

En ese sentido, desmintió esta versión e hizo una peculiar y divertida analogía para dejar en claro que se trataba de un completo sinsentido: "Macri no te paga ni un café y decían que me iba pagar el sueldo a mí o que iba a poner plata en San Lorenzo...", apuntó el histórico goleador en diálogo con DSports Radio.

"Cuando meten la política se empieza a desvirtuar todo. Yo tengo una amistad con Mauricio de cuando fue presidente de Boca, pero después todo lo demás es ajeno", agregó al respecto. Y señaló en la misma sintonía: "Lo mismo cuando fui a visitar a Javier Milei. ¡Me quería conocer el presidente del país! Estás de un lado, te putean unos; estás del otro, te putean los otros".

En cuanto a lo que respecta a las fallidas negociaciones con el cuadro de Boedo, indicó: "Yo tenía entendido que en unos días estaba entrenando con San Lorenzo. Estaba en el sorteo de la Sudamericana y analizaba los rivales. Lamentablemente no se dio. Era algo que deseaba porque obviamente es un equipo grande, por lo que mueve, y era una linda posibilidad para analizar en ese momento. Creo que no se terminó dando en parte parte por la indecisión del club", se lamentó Palermo.

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