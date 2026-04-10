Martín Palermo: "Macri no te paga ni un café y decían que me iba a pagar el sueldo en San Lorenzo"

Tras la salida de Damián Ayude, Martín Palermo apareció como uno de los principales candidatos a reemplazarlo y convertirse en el nuevo DT de San Lorenzo, y hasta se hablaba que estaban muy cerca de llegar a un acuerdo. Sin embargo, todo se terminó diluyendo muy rápidamente y Gustavo Álvarez fue finalmente quien se quedó con el cargo.

Este viernes, el Titán rompió el silencio, confirmó que la posibilidad de tomar las riendas del Ciclón era real y que tenía ganas de asumir el desafío, y explicó por qué no se pudo concretar su llegada. Además, se refirió a un rumor que indicaba que Mauricio Macri, con quien mantiene una muy buena y cercana relación desde que coincidieron como presidente/jugador de Boca Juniors, estaba metido en las negociaciones y que iba a ser el encargado de pagar su salario.

Martín Palermo negó que Mauricio Macri le fuera a pagar el sueldo Martín Palermo negó que Mauricio Macri le fuera a pagar el sueldo En ese sentido, desmintió esta versión e hizo una peculiar y divertida analogía para dejar en claro que se trataba de un completo sinsentido: "Macri no te paga ni un café y decían que me iba pagar el sueldo a mí o que iba a poner plata en San Lorenzo...", apuntó el histórico goleador en diálogo con DSports Radio.

"Cuando meten la política se empieza a desvirtuar todo. Yo tengo una amistad con Mauricio de cuando fue presidente de Boca, pero después todo lo demás es ajeno", agregó al respecto. Y señaló en la misma sintonía: "Lo mismo cuando fui a visitar a Javier Milei. ¡Me quería conocer el presidente del país! Estás de un lado, te putean unos; estás del otro, te putean los otros".