La felicidad de Ángel Di María tras volver a convertir en el Gigante de Arroyito: "Tenía muchas ganas"

Ángel Di María fue la gran figura en el triunfo de Rosario Central ante Barracas Central y analizó su buen desempeño, con gol incluido.

De la mano de un Ángel Di María estelar, Rosario Central volvió a ganar en el Gigante de Arroyito. El Canalla, de comienzo irregular en el Torneo Apertura, le dio una alegría a su gente al vencer por 2-0 a Barracas Central (no lo hacía desde 19 de octubre del 2025 frente a Platense) y sumó tres puntos vitales en la lucha por meterse en el top 8 de la zona B.

Uno de los goles de la noche fue obra del Fideo (el otro lo convirtió Copetti). Luego de una buena pared, el campeón del mundo, que estaba celebrando sus 38 años, definió con una picada sutil ante la salida de Miño y provocó el delirio de todo Arroyito.

DI MARÍA SELLÓ LA VICTORIA EN ROSARIO

El Fideo marcó el 2-0 ante Barracas Central sobre el cierre del partido y se llevó la ovación.



El Fideo marcó el 2-0 ante Barracas Central sobre el cierre del partido y se llevó la ovación.



Con este golazo y su buen rendimiento en el partido, Ángel Di María fue elegido como la figura y pasó por los micrófonos de TNT Sports para valorar la importancia del triunfo en casa: "Estoy contento, fue una alegría la victoria. La gente la necesitaba, se la queríamos dar. Veníamos jugando muy bien, pero no se nos estaba dando el gol, no se nos estaba dando la victoria. Solamente con Racing, después en Copa Argentina. Queríamos poder lograrlo en casa y hoy lo logramos", comenzó.

La felicidad de Ángel Di María tras volver a convertir en el Gigante de Arroyito Por otra parte, Fideo hizo un análisis de su partido y se mostró muy feliz de volver a convertir: "Tuve varios partidos lindos, donde me sentí muy bien. Hoy creo que fue uno muy bueno, porque jugué en una posición en la que me gusta. Pude agarrar mucho más la pelota, pude encarar mano a mano, que es una de mis virtudes. Y la verdad que me sentí muy cómodo. Jorge (Almirón) me dijo que ahí me iba a sentir cómodo, que iba a estar bien. Y bueno, la verdad que se dio muy bien el partido", lanzó.