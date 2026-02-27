La papelonesca decisión en el amistoso entre Inter Miami (con gol de Messi) e Independiente del Valle

El partido entre Inter Miami e IDV en Puerto Rico terminó siendo mucho más que un simple amistoso. La cronología de un cruce que tuvo de todo.

Lionel Messi vivió una muy particular jornada en el amistoso de Inter Miami en Puerto Rico.

En una noche que tuvo de todo en Puerto Rico, Inter Miami y Independiente del Valle finalmente disputaron el amistoso que había quedado pendiente desde el 13 de febrero. Aquel encuentro se había postergado por una molestia física de Lionel Messi, que esta vez arrancó en el banco, sumó minutos en el complemento y marcó el gol de la victoria.

La cronología de Inter Miami-Independiente del Valle, un amistoso que tuvo de todo No obstante, antes de que rodara la pelota, ya había sorpresa: los dos equipos saltaron al campo con camisetas negras. La única diferencia visible era que las Garzas llevaban detalles y letras en rosa, mientras que el conjunto ecuatoriano lucía una franja azul en el pecho, una decisión inentendible por parte de la organización.

Como si fuera poco, el encuentro casi se va de las manos -o mejor dicho a las manos- a los 19 minutos. Patrik Mercado, jugador de IDV, le tiró un caño a Ian Fray y la reacción del defensor Inter Miami desató la furia de los jugadores rivales, que se le fueron al humo. ¿Uno de los protagonistas? Luis Suárez, que se metió en el tumulto y luego debieron separarlo.

Se picó todo en el partido entre Inter Miami e Independiente Del Valle y Lucho Suárez fue uno de los protagonistas. Se picó todo en el partido entre Inter Miami e Independiente Del Valle y Lucho Suárez fue uno de los protagonistas. Video: ESPN Ya en el segundo tiempo, el ingreso de Messi calmó las aguas y, en medio de la locura puertorriqueña, terminó sentenciando el 2-1 del equipo de Javier Mascherano con una gran ejecución desde el punto penal.

Hinchas invadieron el campo de juego en Puerto Rico para saludar a Messi y uno de ellos tiró al piso a Leo. Hinchas invadieron el campo de juego en Puerto Rico para saludar a Messi y uno de ellos tiró al piso a Leo. Video: ESPN Un hincha invadió la cancha y tiró a Messi al piso Minutos más tarde, el 10 viviría una situación tan insólita como peligrosa: un fanático logró invadir el campo y arrojó a la Pulga al piso mientras un agente de seguridad intentaba sacarlo. Una noche de locos.