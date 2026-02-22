Video: Lionel Messi fue a buscar al árbitro tras la derrota del Inter Miami ¡y lo tuvo que frenar Luis Suárez!

Tras la durísima caída ante LAFC, Messi no se quedó conforme con el arbitraje de Pierre Luc Laziere y lo fue a buscar. Por suerte, el Pistolero logró frenarlo.

La única nota positiva para el Inter Miami fue el regreso de Lionel Messi. El capitán argentino, que arrastraba una distensión sufrida el 13 de febrero en un amistoso frente a Barcelona de Guayaquil, logró completar los 90 minutos en el debut por la MLS 2026, torneo en el que el conjunto de Florida intentará defender el título.

Más allá de ese aspecto, el inicio de temporada dejó preocupación. El equipo dirigido por Javier Mascherano estuvo lejos del rendimiento que mostró durante buena parte de 2025 y sufrió una dura derrota por 3-0 ante LAFC. El marcador se abrió en el primer tiempo con un tanto de David Martínez Morales, mientras que en el complemento ampliaron Denis Bouanga y Nathan Ordaz para el elenco angelino.

Durante el encuentro, Lionel Messi protagonizó varios cruces con el árbitro Pierre-Luc Laziere. Visiblemente fastidiado, el rosarino no solo discutió algunas decisiones puntuales, sino que también evidenció su malestar por la permisividad del juez ante la intensa marca que le aplicaron los futbolistas del conjunto de Los Ángeles, que no le dieron respiro a lo largo de toda la noche.

Video: Lionel Messi fue a buscar al árbitro y tuvo que ser frenado por Luis Suárez Luis Suárez tuvo que frenar a Messi tras la derrota del Inter Miami X @SC_ESPN Esa es la explicación de las imágenes que se viralizaron tras el cierre de la primera fecha de la MLS. En los videos se observa al capitán del Inter Miami dirigiéndose con evidente enojo hacia la zona de vestuarios, con la intención de ir al encuentro del árbitro y sus asistentes una vez finalizado el partido.

En ese momento aparece la intervención de Luis Suárez, quien lo toma del brazo e intenta contenerlo para evitar que la situación pase a mayores. El delantero uruguayo buscó frenar cualquier reclamo que pudiera transformarse en un entredicho más serio y, sobre todo, prevenir una posible sanción disciplinaria para el capitán argentino.