Elecciones en el Barcelona: las tres propuestas de un precandidato que involucran a Lionel Messi

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona , Víctor Font , presentó una batería de propuestas centradas en Lionel Messi con el objetivo de reconstruir el vínculo entre el club y su máxima figura histórica. La iniciativa incluye un rol institucional, una alianza comercial y una despedida deportiva acorde a su trayectoria.

Entre los puntos destacados, Font planteó la posibilidad de nombrar a Messi como presidente honorífico, desarrollar acuerdos comerciales conjuntos y facilitar un regreso simbólico para su retiro con la camiseta azulgrana. La propuesta se enmarca en el contexto de las próximas elecciones y en la intención de abrir una nueva etapa en la institución.

" Messi se tiene que retirar y tiene que decir adiós a todos los culés en el césped . El cómo depende, exclusivamente, primero de su voluntad y de su situación a finales de este año, cuando haya pasado el Mundial y haya acabado la temporada en la MLS, a finales de 2026", explicó Font .

El dirigente remarcó que el eventual regreso del futbolista también estará condicionado por el presente deportivo del club. En ese sentido, sostuvo que "la única manera de que Messi se pueda despedir, como el Barça y Leo merecen, es vestido de corto y en el césped".

Durante un acto en Barcelona , Font recordó que ya había acercado una propuesta similar al entorno del jugador en 2023, cuando el rosarino ya formaba parte de Inter Miami. El proyecto, según explicó, comenzó a elaborarse en 2022 junto al empresario Gabriel Masfurroll.

"No sabemos cuándo será posible esa reconciliación, pero ahora que no estamos en periodo electoral nos gustaría explicar cómo lo vemos nosotros", ha señalado. Además, lanzó una crítica directa a la actual conducción al afirmar: "El único impedimento para que Messi vuelva a casa se llama Joan Laporta".

Un plan estructurado en tres ejes

El líder de la plataforma ‘Nosaltres’ detalló que su iniciativa se organiza en tres dimensiones: institucional, económica y deportiva. En el plano institucional, propuso crear la figura de presidente de honor para Messi, lo que implicaría una reforma estatutaria y el aval de los socios.

Desde lo económico, el equipo de Font analizó casos de colaboración entre grandes figuras del deporte y marcas globales, con el objetivo de dimensionar el impacto que podría tener una alianza estratégica entre el futbolista y el club.

En el aspecto deportivo, el proyecto contempla no solo una eventual vuelta para el retiro, sino también una relación sostenida en el tiempo que contribuya al desarrollo del Barça dentro y fuera del campo.

Se viene la subasta por el primer contrato que firmó Messi con el Barcelona en una servilleta Foto: Archivo Font quiere que Messi se retire con la camiseta del Barcelona. Foto: Archivo

Plazos, críticas y una promesa electoral

Font indicó que las bases de este plan podrían comenzar a desarrollarse a partir de 2027, una vez finalizada la temporada en Estados Unidos, aunque el contrato de Messi con Inter Miami se extiende hasta diciembre de 2028.

El empresario calificó la salida del jugador en 2021 como "uno de los mayores errores" de la actual gestión y aseguró que el club perdió oportunidades tanto deportivas como económicas. También afirmó que Messi fue "engañado dos veces" por la dirigencia.

Finalmente, insistió en que cualquier iniciativa deberá respetar criterios de sostenibilidad financiera y seguridad jurídica. En ese marco, llamó a los socios a "abrir una nueva etapa" y respaldar un modelo que combine estabilidad económica, competitividad deportiva y recuperación del prestigio institucional.