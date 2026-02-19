Nicolás Varrone cerró los test de F2 en Barcelona con buen ritmo y foco en el debut en Australia

Nicolás Varrone cerró el tercer y último día de pruebas de la Fórmula 2 en Barcelona con una jornada intensa, marcada por un despiste temprano y una rápida recuperación para completar el programa previsto con el equipo Van Amersfoort Racing . El argentino finalizó 11º en la tabla general, quedando a las puertas del Top 10.

En el trazado de Montmeló, Varrone mostró velocidad desde los primeros minutos de la sesión matinal, cuando llegó a ubicarse momentáneamente en la cima de los tiempos. Sin embargo, en un intento por mejorar su registro, perdió el control del monoplaza en la salida de la última curva y quedó encajado en la grava.

El incidente provocó una bandera roja, aunque el auto pudo ser recuperado sin daños mayores y el bonaerense continuó con normalidad el plan de trabajo. Su mejor vuelta del día fue de 1m24s121, un tiempo competitivo dentro de un grupo muy ajustado.

La mañana comenzó con buenas sensaciones para Varrone , que rápidamente se metió entre los más veloces. La búsqueda de un giro aún más rápido lo llevó al límite y terminó en la escapatoria de la última variante del circuito catalán.

Tras la interrupción, el equipo trabajó para devolver el auto a pista y el argentino pudo completar más vueltas para afinar la puesta a punto. El balance matinal dejó señales positivas en términos de ritmo a una vuelta, pese al contratiempo.

nico varrone Nicolás Varrone finalizó 11º en la general del viernes en los ensayos de Fórmula 2 en Barcelona. Instagram @vanamersfoortracing

El incidente no alteró el enfoque general del día, ya que el objetivo principal era acumular información y kilómetros de cara al inicio del campeonato.

Trabajo en ritmo de carrera por la tarde

En la sesión vespertina, el enfoque cambió. Varrone se dedicó a realizar tandas largas en simulación de carrera, priorizando la recopilación de datos por encima de la búsqueda de tiempos rápidos.

En ese contexto, los registros fueron más elevados —1m29s830 como mejor marca por la tarde—, algo habitual cuando se trabaja con mayor carga de combustible y neumáticos en condición de carrera.

El argentino completó así una jornada integral, combinando velocidad en la mañana y consistencia en stints largos durante la tarde.

Camara volvió a dominar y se perfila como candidato

Mientras Varrone avanza en su adaptación, el brasileño Rafael Camara volvió a marcar el ritmo con el equipo Invicta Racing. Con un registro de 1m23s252, firmó el mejor tiempo de la semana y ratificó su condición de candidato al título 2026.

Camara, integrante de la Academia Ferrari, ya había sido el más veloz en la jornada anterior y completó 99 vueltas en el cierre de los ensayos. Detrás suyo se ubicó el mexicano Noel León, mientras que otros nombres destacados como Joshua Düerksen y Sebastián Montoya también sumaron kilómetros.

Con el tercer día completado en Barcelona, Varrone enfocará ahora su preparación en el debut del 6 de marzo en el Gran Premio de Australia, donde comenzará oficialmente la temporada 2026 de la Fórmula 2, categoría antesala de la Fórmula 1.