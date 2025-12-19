La confesión de Joan Laporta tras una charla con Messi a 4 años de su ida del Barcelona: "Me pone triste"

El presidente del elenco culé habló sobre la partida de Lionel Messi en agosto de 2021 y lanzó una cruda confesión acerca de ello. Mirá lo que dijo.

La dura confesión del presidente del Barcelona sobre la salida de Messi. Foto: Barcelona

Ya pasaron cuatro de años de la histórica y recordada salida de Lionel Messi del Barcelona. Aquella tarde y con muchas lágrimas en su rostro, el astro rosarino se despidió del club de sus amores tras 16 temporadas y en las que consiguió todos los títulos posibles.

Para los hinchas culés, la partida del ocho veces ganador del Balón de Oro se la adjudican a Joan Laporta, el presidente del elenco que hoy dirige Hansi Flick. Ahora, en las últimas horas, el mandamás se expidió sobre este tema y lanzó una cruda confesión que llamó la atención de todos los amantes de Leo.

La cruda confesión de Joan Laporta sobre la salida de Messi del Barcelona "Nos llamamos el día de su cumpleaños cuando él se fue. Fue una conversación cariñosa, aunque no ha tenido consecuencias y el tema me tiene triste", sentenció en diálogo con La 2Cat.

Laporta y Messi, juntos en Barcelona. Foto: publicada en Marca Laporta confesó su tristeza por la salida de Messi del Barcelona. Foto: publicada en Marca "Leo le ha dado mucho al Barsa y el Barsa le dio mucho a Leo. Espero que nos reencontremos", lanzó el dirigente y añadió: "Firmé con él su primer contrato con 16 añitos, renovamos, con la familia estábamos bien y con él fantástico".