Quién es Durga, la diosa que Lionel Messi alabó en la India

Lionel Messi estuvo en la India para jugar un partido de fútbol y, durante su estadía, también fue invitado a presenciar y participar de rituales tradicionales del hinduismo. Las imágenes que circularon luego mostraron al capitán argentino en un contexto cultural y espiritual propio de la región.

En las redes sociales, los usuarios se hicieron eco de las palabras que pronunció el mejor del mundo: “Jai Mata Di”. La expresión, muy común en la vida cotidiana de millones de personas en la India, funciona como un saludo y una muestra de respeto espiritual. Su significado es “Salve a la Madre Divina” y suele decirse al ingresar a un templo o frente a una imagen sagrada. En muchos casos, esta invocación está asociada a la veneración de la diosa Durga, una de las figuras centrales del hinduismo, y se entiende como un gesto cotidiano de devoción y reconocimiento espiritual.

En algunos de los videos difundidos en las redes, Lionel Messi aparece recibiendo gestos propios de este tipo de ceremonias, como el aarti, un ritual en el que se ofrece luz mediante una lámpara encendida frente a la deidad. El fuego simboliza purificación, protección y buenos deseos, y cuando se acerca a una persona representa una bendición dentro de la tradición hindú.

En otras imágenes, también se lo observa con el tika en la frente, una marca realizada con polvo de color que simboliza buena fortuna, protección y conexión espiritual. En la cultura hinduista, este gesto indica que la persona fue incluida en el ritual y recibió la bendición asociada a la deidad invocada.

Además, durante su visita, Lionel Messi participó de otro ritual central del hinduismo: el Abhishekam. Se trata de una ceremonia de adoración al dios Shiva, una de las principales deidades del panteón hindú. El ritual consiste en verter leche u otros líquidos sagrados sobre el lingam, un símbolo que representa la energía infinita, la conciencia pura y la totalidad del cosmos.

En la tradición hinduista, el Abhishekam no tiene una connotación literal ni corporal, sino profundamente espiritual. El acto simboliza la purificación, la entrega y el reconocimiento de una fuerza divina que sostiene el universo. Es uno de los rituales más antiguos y respetados del hinduismo, y suele realizarse en templos o espacios sagrados.

Quién es la diosa Durga

La figura espiritual vinculada a los rituales en los que participó Lionel Messi es la diosa Durga. En el hinduismo, Durga representa la fuerza, la protección y la victoria del bien sobre el mal. Su historia cuenta que fue creada por los dioses para derrotar a Mahishasura, un demonio que amenazaba el equilibrio del universo y que ningún otro ser podía vencer.

Por ese motivo, Durga suele representarse con múltiples brazos, cada uno sosteniendo un arma, y montada sobre un león o un tigre, símbolos de poder y coraje. A lo largo de los siglos, sus devotos han acudido a ella para pedir protección, fortaleza en momentos difíciles y energía para superar obstáculos, conflictos o injusticias.

Lionel Messi en la India

Así, durante su paso por la India, Lionel Messi fue parte de una experiencia cultural y espiritual profundamente arraigada en el país, en un gesto que combinó respeto, tradición y encuentro entre culturas.