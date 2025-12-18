Exorbitante: se reveló el precio del regalo que recibió Lionel Messi durante su gira por India

No hace falta ser un experto en fútbol para entender que Lionel Messi es, posiblemente, la persona más famosa del mundo. Su reciente visita a la India fue la prueba definitiva. En un país donde el deporte rey suele ser el cricket, la llegada del astro rosarino desató una euforia que pocas veces se ha visto. Exorbitante

Pero más allá de los gritos y los autógrafos, hubo un detalle que dejó a todos con la boca abierta: el impresionante regalo que se llevó en la muñeca.

En una imagen que circuló rápidamente por las redes, se ve a Leo posando junto a una figura de la deidad Ganesha. Lo que saltó a la vista fue su reloj , un Richard Mille RM 003 V2 Asia Edition. ¿El precio? Unos 1,1 millones de dólares . Según cuentan los que estuvieron allí, fue un presente de Mukesh Ambani, el hombre más rico de la India y jefe de Reliance Industries. No fue un simple viaje de negocios; fue una bienvenida de reyes para el mejor de todos los tiempos.

La gira, denominada "GOAT Tour 2025", llevó al capitán argentino por ciudades como Calcuta, Mumbai y Nueva Delhi. Hacía más de una década que Messi no pisaba suelo indio, y la expectativa era total. No viajó solo: lo acompañaron sus grandes amigos Luis Suárez y Rodrigo De Paul, quienes venían de festejar en la liga estadounidense. La gente estaba desesperada por verlos, aunque el acceso no fue para cualquiera.

Entrar al estadio costaba desde 42 dólares, pero el verdadero negocio estuvo en los encuentros cercanos. Los famosos "meet and greet", donde podías darle la mano a Leo y sacarte una foto, llegaron a valer la cifra astronómica de 11.000 dólares . A pesar de los precios, la pasión se desbordó. En Calcuta, la situación se salió de control cuando cientos de fanáticos saltaron al campo, rompiendo asientos y obligando a los organizadores a terminar el evento antes de tiempo para evitar tragedias.

De Paul: el guardián de los chicos

Uno de los momentos más tiernos y, a la vez, firmes del viaje ocurrió en Nueva Delhi. Messi fue invitado a la Academia Minerva para compartir un rato con jóvenes futbolistas que sueñan con seguir sus pasos. Como era de esperar, muchos adultos intentaron colarse para robarle una foto al ídolo, quitándole espacio a los pequeños. Fue ahí donde apareció Rodrigo De Paul.

Haciendo gala de su fama de "protector" de Messi, De Paul se encargó de poner orden. Se puso firme frente a los más grandes para que los chicos pudieran disfrutar de su ídolo sin empujones. Esa actitud fue muy aplaudida en redes, demostrando que el grupo de la Selección se cuida en todo momento. Además de fútbol, hubo tiempo para la naturaleza: visitaron un refugio de animales donde un pequeño cachorro de león fue bautizado como "Messi". Un homenaje salvaje para un jugador de otro planeta.

Un intento viral con el idioma local

Si algo faltaba para que el viaje fuera completo, era ver a Leo intentando hablar el idioma local. Se viralizó un video donde el 10 se anima a decir unas palabras en hindi. Con su clásica timidez, pronunció "Jai mata di", un saludo tradicional a la Diosa Durga. Aunque le costó un poco la fonética, el video dio la vuelta al mundo y terminó de comprarse el cariño de los millones de habitantes de la India.

Para cerrar la aventura, el rosarino posteó un mensaje en Instagram que tituló "Namasté, India". Agradeció por el trato recibido en cada rincón y deseó que el fútbol crezca con fuerza en esa nación. Messi se fue de la India no solo con un reloj millonario y un león con su nombre, sino con la certeza de que su legado no conoce fronteras. Fue una experiencia que, incluso para alguien que lo ha ganado todo, resultó ser verdaderamente única.