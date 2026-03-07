Victoria sudamericana y podio para Alpine en la sprint de la Fórmula 2: cómo le fue a Varrone

La carrera sprint de la Fórmula 2 disputada en Albert Park dejó un festejo sudamericano con el triunfo del paraguayo Joshua Derksen . Detrás del ganador terminaron el mexicano Noel León y el irlandés Alex Dunne , integrante de la academia de Alpine .

La competencia tuvo varios cambios en los puestos de adelante, pero Duerksen logró tomar el liderazgo en las primeras vueltas y desde allí controló el ritmo de la carrera hasta ver la bandera a cuadros.

El tercer puesto terminó en manos de Dunne luego de una sanción aplicada al noruego Martinius Stenshorne, lo que le permitió subir al último escalón del podio.

Para el público argentino, la atención estuvo puesta en Nicolás Varrone , quien disputó la carrera sprint en Melbourne y completó la prueba en la 21ª posición.

¡PODIO DE ALEX DUNNE EN SU PRIMERA CARRERA CON ALPINE! Carrera muy inteligente del irlandés, que salió octavo en la parrilla invertida y terminó en tercera posición. #F1 #AustralianGP pic.twitter.com/3ckckmKFp5

El piloto argentino terminó todas las vueltas de la competencia en un pelotón muy competitivo y sumó kilómetros importantes en una categoría que funciona como antesala de la Fórmula 1 .

nico varrone Nico Varrone suma experiencia en la Fórmula 2. X @Formula2

Una carrera con incidentes

La prueba también tuvo momentos de tensión, entre ellos el accidente del español Mari Boya, quien perdió el control de su monoplaza y terminó contra el muro.

Ese incidente provocó la salida del auto de seguridad y reagrupó al pelotón antes del tramo final. Tras la reanudación, Duerksen mantuvo la ventaja y selló una victoria histórica para Paraguay.