La bronca del Cholo Simeone tras el gol anulado a Baena en la victoria del Atlético de Madrid: "Hay 3 personas viendo el gol y..."

El Cholo Simeone explotó contra el arbitrajte tras el polémico gol anulado al extremo español en la victoria del Colchonero sobre Osasuna.

La bronca del Cholo Simeone por un gol anulado a Baena en la victoria del Atlético de Madrid

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este sábado, tras la victoria por 1-0 contra Osasuna, que había tres personas “viendo” el gol anulado a Álex Baena en el minuto 9 y “decidieron lo contrario” a lo que pensaban “todos”.

“Hay cosas que no se entienden”, contestó además sobre ese tanto anulado durante la rueda de prensa tras el encuentro en el Metropolitano.

El Atlético venció 1-0, con una parada final, salvadora, de Jan Oblak. "Es un grandísimo portero, juega en el Atlético de Madrid, hace años que está con nosotros y no es la primera vez. No me sorprende, porque estamos acostumbrados a esas situaciones. Nos pone contentos por él. No nos hicieron el gol", repasó.

“Otras veces tenemos más contundencia. Hoy tuvimos contundencia en la portería. Nos patearon un tiro que podía haber sido gol y Oblak lo paró. Y en esa contundencia nos pudimos llevar los tres puntos”, añadió Simeone, que repasó que su equipo “encaminó muy bien el partido, hasta el gol de Baena”, anulado por fuera de juego posicional.

El análisis de la victoria “Y, después, ahí empezó un partido diferente, un poco más trabado, más lento, con situaciones de gol para nosotros. En el segundo tiempo, el equipo intentó ganar el partido, lo buscó, corrió riesgos para poder empatarlo o perderlo, pero una buena jugada de Giuliano y una buena llegada de Almada hizo que se vaya para nosotros un partido que necesitábamos ganar. No era fácil por todo el ambiente que había en torno al partido”, dijo el entrenador del Atlético de Madrid.