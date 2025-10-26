¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Franco Colapinto tras finalizar P16 en México?

Franco Colapinto, piloto de Alpine, finalizó en el puesto 16° en Ciudad de México y se fue sin sumar puntos. Ahora, en dos semanas tendrá un nuevo desafío.

Tras un flojo rendimiento en la jornada del sábado, Franco Colapinto tuvo una sólida actuación este domingo. En su décimo cuarta carrera de regreso a la Fórmula 1, el piloto argentino, que largó 20°, finalizó el Gran Premio de México en el puesto 16° luego de un accidentado inicio, pero que al final fue mejorando tras los abandonos de algunos pilotos.

En un GP que estuvo marcado por las grandes batallas entre Max Verstappen y las dos Ferraris de Leclerc y Hamilton, la buena remontada de Oscar Piastri y su lucha contra George Russell y la pelea en el fondo entre los dos compañeros de Alpine, FC43 sigue sin poder sumar puntos en su regreso a la F1.

Por otro lado, el gran ganador de la carrera en Ciudad de México fue el nuevo líder del campeonato mundial de pilotos, Lando Norris, quien arrasó de punta a punta con su McLaren y derrotó a uno de sus perseguidos, Max Verstappen (3°) y a la Ferrari de Charles Leclerc (2°).

LANDO NORRIS SECURES A DOMINANT WIN!!



It's a commanding race for the McLaren driver! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/n5ybWelPc1 — Formula 1 (@F1) October 26, 2025 El GP de Brasil, el próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1 Tras el GP de México, Franco Colapinto tendrá una semana de descanso para luego volver a la acción y ponerse manos a la obra para mejorar su rendimiento junto a Alpine de cara a la próxima carrera que será el próximo fin de semana del 7 al 9 de noviembre en el Gran Premio de Brasil, uno de los circuitos más emblemáticos del Gran Circo.

El viernes 7 de noviembre, Franco enfrentará la primera y única sesión de prácticas libres en Interlagos a las 11:30, ya que a a las 15:30 se llevará a cabo la Sprint Shootout. Luego, el sábado 8, se disputará la carrera Sprint a las 11.00 y, posteriormente, participará de la clasificación a partir de las 15:00hs. Finalmente, el domingo disputará la carrera a partir de las 14:00.