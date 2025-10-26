Presenta:

¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Franco Colapinto tras finalizar P16 en México?

Franco Colapinto, piloto de Alpine, finalizó en el puesto 16° en Ciudad de México y se fue sin sumar puntos. Ahora, en dos semanas tendrá un nuevo desafío.

Luciano Chiapasco

¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Franco Colapinto tras finalizar P16 en México? Foto: @Alpine

Tras un flojo rendimiento en la jornada del sábado, Franco Colapinto tuvo una sólida actuación este domingo. En su décimo cuarta carrera de regreso a la Fórmula 1, el piloto argentino, que largó 20°, finalizó el Gran Premio de México en el puesto 16° luego de un accidentado inicio, pero que al final fue mejorando tras los abandonos de algunos pilotos.

En un GP que estuvo marcado por las grandes batallas entre Max Verstappen y las dos Ferraris de Leclerc y Hamilton, la buena remontada de Oscar Piastri y su lucha contra George Russell y la pelea en el fondo entre los dos compañeros de Alpine, FC43 sigue sin poder sumar puntos en su regreso a la F1.

Por otro lado, el gran ganador de la carrera en Ciudad de México fue el nuevo líder del campeonato mundial de pilotos, Lando Norris, quien arrasó de punta a punta con su McLaren y derrotó a uno de sus perseguidos, Max Verstappen (3°) y a la Ferrari de Charles Leclerc (2°).

El GP de Brasil, el próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras el GP de México, Franco Colapinto tendrá una semana de descanso para luego volver a la acción y ponerse manos a la obra para mejorar su rendimiento junto a Alpine de cara a la próxima carrera que será el próximo fin de semana del 7 al 9 de noviembre en el Gran Premio de Brasil, uno de los circuitos más emblemáticos del Gran Circo.

El viernes 7 de noviembre, Franco enfrentará la primera y única sesión de prácticas libres en Interlagos a las 11:30, ya que a a las 15:30 se llevará a cabo la Sprint Shootout. Luego, el sábado 8, se disputará la carrera Sprint a las 11.00 y, posteriormente, participará de la clasificación a partir de las 15:00hs. Finalmente, el domingo disputará la carrera a partir de las 14:00.

Colapinto en el Gran Premio de Brasil. Foto: EFE
