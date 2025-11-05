Por qué Franco Colapinto dijo que Alpine demostró que en el GP de Brasil "puede pasar cualquier cosa".

Este fin de semana, Franco Colapinto afrontará la carrera en Interlagos y se mostró confiado de cara a lo que mostró la escudería francesa en 2024.

Luego de las carreras en Estados Unidos y México, Franco Colapinto llega a Sudamérica para lo que será su carrera favorita en el calendario de la Fórmula 1. Este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Brasil en el circuito José Carlos Pace en Interlagos, lugar donde el argentino tendrá el apoyo incondicional de todos los fanáticos que viajarán para verlo y también en donde espera poder confirmar su renovación junto a Alpine de cara a la temporada 2026.

A pesar de que este fin de semana será distinto para FC43, lo que no cambiará es el flojo rendimiento del Alpine, el peor auto de la parrilla en la temporada 2025. Sin embargo, el pilarense se permitió soñar con el milagro de cara a este fin de semana y así lo palpitó con los medios.

"Siempre es genial volver a Sudamérica. Después de haber vivido este evento por primera vez el año pasado, tengo muchas ganas de regresar a la pista frente a todos los hinchas, especialmente con tantos argentinos allí para apoyarme", sentenció.

franco colapinto mexico 1 Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Brasil. www.francolapinto.com Franco Colapinto palpitó el GP de Brasil A su vez, Franco Colapinto recordó el histórico doble podio que consiguió la escudería francesa en la última edición del Gran Premio de Brasil con Esteban Ocon en el segundo lugar y Pierre Gasly tercero (ambos por detrás de Max Verstappen). Ante ello, el argentino se ilusionó para la edición 2025: "Vimos el año pasado con Alpine que esta es una carrera en la que puede pasar cualquier cosa, así que nuestro objetivo será estar preparados y aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente, especialmente al ser un fin de semana sprint, con todavía más acción potencial", mencionó en declaraciones oficiales de la escudería.