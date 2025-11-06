La revelación de Bizarrap sobre sobre la continuidad de Franco Colapinto en Alpine: "Esperen al..."

Mientras Alpine demora el anuncio oficial sobre el futuro de Colapinto en la F1, Bizarrap soltó una pista que encendió la ilusión de los fanáticos argentinos.

El adelanto de Bizzarap sobre la continuidad de Franco Colapinto en Formula 1 2026.

Alpine todavía no confirmó su dupla titular para la temporada 2026 de Fórmula 1. El francés Pierre Gasly ya tiene su lugar asegurado, pero la segunda butaca sigue siendo una incógnita. Todo apunta a que Franco Colapinto es el elegido, aunque el anuncio se hace esperar más de la cuenta.

En medio del silencio del equipo dirigido por Flavio Briatore, el productor musical Bizarrap, amigo y seguidor del piloto argentino, dio una pista que agitó las redes. Durante un stream con Davo Xeneixe, el creador de las sesiones más virales fue consultado sobre el tema y respondió con un guiño claro: “¿Data de Colapinto? Esperen al fin de semana para eso”.

La frase de Bizarrap sobre el futuro de Franco Colapinto en la F1 Bizarrap adelantó cuándo se anunciará el futuro de Colapinto en la F1. El mensaje despertó especulaciones de cara al Gran Premio de Brasil, donde el pilarense correrá ante una multitud de fanáticos sudamericanos. La cita en Interlagos aparece como el escenario ideal para un anuncio que podría marcar un antes y un después en su carrera.

Sin embargo, desde Enstone bajaron la euforia. “Sobre Colapinto no hay nada inminente. Las conversaciones continúan y el deadline se mantiene para noviembre”, aclararon fuentes de Alpine al diario Clarín.