La tajante aclaración de Alpine tras el rumor de un inminente anuncio sobre Franco Colapinto.

Ante los rumores sobre la renovación del piloto argentino de cara al 2026, Alpine hizo una contundente aclaración sobre ello.

Este fin de semana regresa la Fórmula 1 y qué mejor que con el Gran Premio de Brasil. Esta carrera será más que especial para Franco Colapinto debido a que contará con el apoyo de todo el público argentino que viajará a Interlagos, San Pablo, y le dará toda su energía para que el pilarense logre cosechar sus primeros puntos con Alpine.

No obstante, esa no es la única buena noticia que espera el número 43, ya que según afirmó Flavio Briatore hace unas semanas atrás, entre el GP de México y el GP de Brasil se anunciaría la renovación de contrato de Colapinto junto a la escudería francesa de cara a 2026.

La tajante aclaración de Alpine tras el rumor de un inminente anuncio sobre Colapinto De todas maneras, a un día de las prácticas en Brasil, Alpine hizo una tajante aclaración tras el rumor de un inminente anuncio sobre Franco Colapinto: “Sobre Colapinto no hay nada inminente. Las conversaciones continúan y el deadline se mantiene para noviembre”, le dijeron desde Enstone a Clarín.

franco colapinto alpine 2026 Alpine y una tajante aclaración sobre los rumores de renovación de Colapinto. Shutterstock A pesar de que aún no haya nada confirmado, para el empresario italiano, el ex piloto de Williams es la opción número uno para ser el compañero de Pierre Gasly en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Ante ello, FC43 tendrá la posibilidad de hacer los tests de pretemporada y subirse al auto de 2026 antes de que comience el Mundial, kilómetros que son clave para los 22 integrantes de la F1 a partir del año próximo, con el desembarco de Cadillac como equipo número 11.