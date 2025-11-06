Mientras disfruta de los días libres en Interlagos, Franco Colapinto compartió un asado con un ganador de 11 Grandes Premios en el Gran Circo.

El increíble encuentro de Franco Colapinto con una leyenda de la Fórmula 1 a horas del GP de Brasil.

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, se mostró comiendo un asado con el ícono local de la Fórmula 1 Rubens Barrichello, antes de lo que será el Gran Premio de Brasil este fin de semana en Interlagos, San Pablo.

Este viernes en el autódromo Juan Carlos Pace, iniciará la fecha 21 de la máxima categoría del automovilismo mundial, en la que Colapinto buscará repuntar la imagen que dejó durante toda la temporada en la que no sumó puntos y tuvo que atravesar varios obstáculos.

Franco Colapinto comió un asado con Rubens Barrichello Este miércoles, en su día libre, el piloto oriundo de Pilar se mostró comiendo un asado junto al brasileño Barrichello, quien en 326 carreras estuvo 68 veces en el podio y alcanzó la victoria en 11 ocasiones, en equipos como Ferrari y Williams: “Ojo con el asador, eh. Rubens Barrichello, algo aprendiste en Argentina. La rompiste, gracias, amigo” comentó Colapinto en sus redes.

¡Miren quiénes se juntaron! #BrazilGP #F1 #Barrichello #Colapinto. pic.twitter.com/910jWcDqRF — Motorsport LATAM (@Motorsport_LAT) November 5, 2025 Asimismo, aseguró que es “de las mejores personas que tiene el automovilismo” y remarcó: “Gracias por todo. Un aplauso para el asador, pero falta una competencia de asado brasileño y argentino”.

image El ganador de 11 Grandes Premios en la Fórmula 1, por su parte, le agradeció a Colapinto el momento y le comentó: “Es un placer tenerte en mi casa, amigo”.