Flavio Briatore dejó en claro cuál es el principal objetivo de Alpine para la temporada 2026: "Quiero que estemos entre los..."

Flavio Briatore ya comenzó a palpitar la temporada 2026 de la Fórmula 1 y reveló cuál es el principal objetivo que tendrá la escudería francesa.

Faltan cuatro Grandes Premios (Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi) para que finalice la temporada 2025 de la Fórmula 1. De todas manera, para Alpine y Franco Colapinto el año terminó hace varias carreras atrás, ya que desde mitad de año el A525 no tuvo mejoras y para esta altura quedó muy por detrás del resto de las escuderías.

La única oportunidad que tiene Colapinto o su compañero de equipo, Pierre Gasly, de sumar puntos en las últimas cuatro carreras del año es un verdadero milagro. Es por ello que en la previa del Gran Premio de Brasil, Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de la escudería francesa, dejó en claro que el 2025 se terminó para ellos.

colapinto2 El A525 de Alpine, el peor monoplaza de la temporada 2025. ww.francolapinto.com “Cada domingo es una tortura. Ves a los mecánicos trabajando duro, haces todo lo posible por estar listos, y sabes que no tienes ninguna posibilidad. Pero quiero que les devolvamos todo esto, y el doble, el año que viene", sentenció en diálogo con el medio The Race.

Flavio Briatore confirmó cuál es el objetivo de Alpine de cara al 2026 De todas formas, Briatore reconoció que ya están trabajando en el monoplaza del 2026 y a su vez, dejó en claro cuál es el principal objetivo de Alpine para la próxima temporada: “No teníamos la capacidad de desarrollar tanto el coche actual como el de 2026, así que decidimos centrarnos en el futuro. No seremos campeones del mundo de inmediato, pero quiero que estemos entre los seis primeros. Cuando empiezas desde ahí, ya puedes oler el podio, afirmó.

briatore f1 Flavio Briatore y el objetivo de Alpine para el 2026. Shutterstock