Atento, Colapinto: los nuevos cambios que tendrá el Alpine para la nueva temporada de la Fórmula 1

De cara al próximo año, la escudería francesa tendrá grandes mejoras en su monoplaza que le permitirán a Franco Colapinto pelear por los puntos.

Atento, Colapinto: los factores claves que tendrá el Alpine para la nueva temporada de la Fórmula 1. Foto: @AlpineF1Team

El piloto argentino Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026, en la que podría tener un auto competitivo a diferencia de lo que ocurrió este año.

La principal razón para suponer que Colapinto tendrá un auto competitivo es que Alpine cambiará el motor para el 2026 y pasará de Renault a Mercedes, lo que solucionaría uno de los grandes problemas que tuvieron en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Los cambios que tendrá el Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 El mismo Colapinto expresó en varias ocasiones si disgusto con el motor de Renault, que le impedía conseguir la aceleración necesaria y generaba que se le hiciera el doble de complicado superar oponentes.

franco colapinto Franco Colapinto tendrá un auto mucho más competitivo para 2026. Shutteestock Otra de las cuestiones que ilusionan de cara al 2026 es que debido a su posición en el campeonato de Constructores, Alpine será el equipo con más horas en el túnel de viento, que es una herramienta de simulación que utiliza el flujo de aire controlado para probar y desarrollar la aerodinámica de un monoplaza, optimizando la resistencia al aire y la carga aerodinámica. Además, llevan varias semanas sin invertir en desarrollo para el actual monoplaza, ya que su prioridad absoluta es tener un coche competitivo en 2026.

Todas estas cuestiones podrían ser fundamentales para que en la próxima temporada Colapinto y su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, puedan tener un monoplaza competitivo que les permita luchar por los puntos cada fin de semana de carreras.