A pedido de Gorosito: el jugador de San Lorenzo que podría ser refuerzo de Alianza Lima para la Libertadores

Si bien supo ser pieza clave del equipo, su futuro en el plantel de San Lorenzo es todo una incógnita. Es que perdió terreno en la consideración de Damián Ayude y atraviesa una etapa de incertidumbre. Con contrato hasta diciembre y sin avances en la renovación, desde Perú ya lo vinculan con Alianza Lima para la próxima Copa Libertadores.

Andrés Vombergar, atacante esloveno-argentino tuvo poca participación en el semestre: jugó ocho partidos, seis de ellos como titular, pero no marca desde la primera parte del año. Su último partido desde el arranque fue en la octava fecha, en la derrota ante Racing, y desde entonces Diego Herazo ocupa su lugar en la delantera.

A pesar de su bajón futbolístico, su nombre sigue siendo atractivo en el mercado. Según trascendió, el elenco dirigido por Néstor Gorosito, lo tiene en carpeta para reforzar su ofensiva. El equipo peruano ya aseguró su cupo en la Libertadores y busca jugadores de jerarquía con experiencia internacional.

A días de cumplir 31 años, Vombergar (fue el goleador del Ciclón en el Apertura con 9 gritos) empieza a evaluar opciones fuera de Boedo. Su bajo rodaje, el contexto económico del club y su salario alto complican una posible continuidad. Por ahora, no hubo negociaciones formales para extender el vínculo, aunque desde el entorno del jugador reconocen que la idea de emigrar “está sobre la mesa”.