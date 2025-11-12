Sospecha de espionaje: irrumpieron en la sede de Alpine pero no se llevaron nada

Dos personas irrumpieron en la sede central de Alpine, ubicada al sur de París, sin sustraer objetos ni documentos.

La tranquilidad de la localidad de Viry-Châtillon, al sur de París, se vio interrumpida el lunes por la noche por un episodio inusual. Dos individuos ingresaron a las instalaciones del equipo Alpine, según informó el diario francés Le Parisien. El hecho ocurrió alrededor de las 22:00, cuando los intrusos rompieron una ventana del hall de entrada para acceder al edificio y se dirigieron directamente a las oficinas de dirección, donde trabajan los ejecutivos y responsables del equipo.

Fuentes policiales confirmaron que varias puertas fueron forzadas, lo que indica que los sospechosos revisaron distintas áreas del complejo. Sin embargo, no se reportó la sustracción de objetos, documentos ni equipos.

“No se robó nada. Todo está bien. No había empleados presentes en ese momento”, señalaron desde el entorno del equipo. “No hubo robo”, ratificó una fuente cercana a la investigación.

alpine Dos intrusos entraron en la sede de Alpine sin robar nada. Alpine Operativo exprés y sospechas en Alpine De acuerdo con las primeras pericias, los intrusos ingresaron por un lateral del edificio, ubicado a pocos metros de la autopista A6, y abandonaron el lugar apenas cinco minutos después. “Quizás cinco minutos”, contaron testigos a Le Parisien.

Aunque el hecho no provocó daños materiales ni víctimas, la División de Delitos Territoriales (DCT) tomó intervención y los investigadores forenses ya trabajan en la sede de Alpine para determinar qué buscaban los intrusos.