Ruggeri explotó de bronca en vivo, destrozó a Tapia y a periodista que recibieron "sobres"

Cuando se trata de la Selección Argentina, Oscar Ruggeri es palabra autorizada. El Cabezón, panelista de ESPN F90, explotó de bronca y acusó a Claudio Tapia de repartir "sobres" a periodistas para difundir determinadas campañas de su interés. También se adjudicó haber defendido el ciclo de Lionel Scaloni y pidió que "no lo hagan enojar", en tono amenazante.

"El presidente de la AFA se sentó en una mesa donde había un tipo que le había hecho un minuto de silencio a la Selección cuando había perdido. Estoy recontra caliente con eso. Dicen ‘estoy con Scaloni a morir’ y me querían arrastrar a mí, pedazos de mierda. El primer día que lo nombraron a Scaloni salí y dije que me gustaba y me mataron", expresó enojado.

Y denunció: "Y ya sé quién cobro sueldos, sobres, y quien se los dio. No me hagan calentar que sé que repartieron sobres. Ya lo tengo enganchados a todos, uno por uno. Esa plata nos la tendrían que dar a nosotros, a los campeones del mundo. Pero plata de verdad nos tendrían que dar, que hay muchos campeones del mundo del 78 y del 86 que no la están pasando bien".

"Nos rompimos el culo para tener esas estrellitas y ahora es el momento de que nos den. El fútbol argentino se hizo grande por todos nosotros, muchos muchachos la están pasando mal y es el momento de apoyarnos como corresponde. Nos merecemos que nos respeten y que nos den todo para vivir como corresponde", continuó.

Y cerró: "A los de la AFA les digo: muevan el orto, ustedes están ahí de casualidad, nosotros somos mas que ustedes y nos vamos a morir siendo campeones del mudo y ojalá que estos pibes salgan campeones del y que Messi levante la copa, pero muevan el orto, viejo, ¿hasta cuándo tenemos que ir a pedirles?".