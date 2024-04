El Gallego Insua reveló que rechazó una oferta millonaria para ser DT en el exterior: el motivo

Luego de su polémica salida de San Lorenzo, Rubén Darío Insua contó que, si bien por el momento no tuvo ofertas para trabajar en en otro club, en diciembre de 2023 había tenido una oferta millonaria para dirigir en el fútbol de Dubai.

Este jueves, el Gallego reiteró que su idea está en permanecer en el fútbol argentino y hacerse cargo de cualquier equipo que le proponga una oferta convincente: "Mi intención es quedarme acá y trabajar en el fútbol argentino. Jugué en otros equipos, dirigiría al equipo que me lo ofrezca primero y que coincida con mi línea de pensamiento. A cualquiera que me venga a buscar".

Insua dejó de ser el técnico de San Lorenzo y busca dirigir a otro equipo del fútbol argentino.

"En diciembre tuve un ofrecimiento y lo deseché porque le había dado mi palabra a los cuatro candidatos que se disputaban la presidencia de San Lorenzo", reveló el DT. Y agregó: "Era bastante interesante en la parte económica, que no es a esta altura de mi vida lo que más me importa. No lo descarto en el futuro, tengo algunos amigos que estuvieron en Dubai y la pasaron bastante bien".

"No tengo mucho fervor para volver a dirigir en el exterior, estuve mucho tiempo afuera. Tuve la suerte de dirigir equipos muy importantes, pero estamos en el futbol campeón del mundo y no es un dato menor formar parte de esto, trabajar en Argentina. Hoy en principio prefiero quedarme trabajando en el país", agregó Insúa en diálogo con TNT Sports.

Desde su llegada el 19 de mayo del 2022, el técnico que ahora está sin club, dirigió un total de 99 partidos con San Lorenzo, con un saldo positivo de 38 partidos ganados, 41 empates y 20 derrotas.