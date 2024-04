La tremenda sentencia del DT del Brighton sobre Colo Barco tras su debut como titular ante el City: "Fue..."

El Brighton perdió 4-0 como local ante el Manchester City, pero Valentín Barco tuvo la posibilidad de debutar como titular en el equipo y Roberto De Zerbi, su entrenador, le dedicó unas palabras y unos grandes elogios.

Cuando el Colo llegó al equipo inglés, el DT expresó que hasta que no esté 100% preparado, el lateral izquierdo no iba a jugar de arranque, pero llegó la oportunidad: ni más ni menos que ante el último campeón de la Champions League.

Guardiola felicitó a Barco tras su debut como titular con el Brighton.

El ex Boca quiso salir jugando en el tercer gol del City y cometió un error que terminó en gol de Foden, pero De Zerbi lo bancó: "Barco mostró mucha personalidad. Estoy encantado con su actuación, va a ser un jugador importante. Aunque cometió errores en el tercer y cuarto gol, fue el mejor jugador de la cancha para nosotros".

"Es difícil saber si está listo o no. Es muy duro para los jugadores jóvenes que vienen de diferentes países. Tenemos que darle mucho tiempo para que comprenda el nuevo país, el nuevo fútbol y el diferente estilo de juego", había explicado el DT antes de darle la gran oportunidad este jueves.

El propio Barco fue autocrítico al finalizar la derrota ante el Manchester City y contó su proceso de adaptación: "Estoy triste por la derrota. No era lo que queríamos. Es un fútbol totalmente distinto, me fui adaptando y ahora el técnico vio que estaba preparado y por suerte me sentí bien adentro del campo".

Luego, se refirió al cambiazo de camisetas que hizo con Julián Álvarez, su compañero en la Selección argentina que convirtió el último gol de la goleada de su equipo: "Tengo un gran respeto por Julián Álvarez, es un campeón del mundo. Hablamos antes del partido para intercambiar camisetas, así que lo hicimos".