Récords, hitos y huellas de Carlos Bianchi, en su cumpleaños número 75

Carlos Bianchi nació el 26 de abril de 1949 en San Martín, provincia de Buenos Aires. De chico fue a un colegio católico, pero abandonó la secundaria a los 14 años en pos de un sueño. Su padre le preguntó en ese momento qué pretendía hacer con su vida. Pero el adolescente ya tenía las cosas claras: “Quiero ser jugador de fútbol”, dijo. Tenía ese deseo, pero seguramente hubiese sido incapaz de presagiar siquiera la mitad de sus éxitos. No solo sería jugador de fútbol, sino el goleador histórico de su club e incluso, hasta hace no tanto, de todas las ligas del mundo. Más adelante, se convertiría en el entrenador con más Copas Libertadores e Intercontinentales del planeta. Pero nada de eso lo sabía el 23 de julio de 1967.

Un goleador tan letal como el DT

Carlos Bianchi tenía 18 años cuando debutó en la Primera División de Vélez Sarsfield. Fue en un empate 1-1 contra Boca, en una suerte de profecía acerca de los equipos que marcarían su vida. Rápidamente, el delantero se convirtió en figura y en 1969 fue parte del plantel que alzó el primer trofeo en la historia del Fortín. Al año siguiente, se consagró como goleador del Nacional, con 16 tantos. Y en 1971, como máximo artillero del Metropolitano, con un registro de 36 goles en 36 partidos. Un par de años más tarde se encumbró en una aventura hacia Francia, donde vistió las camisetas del Stade de Reims, París Saint-Germain y Racing Estrasburgo. En los primeros dos tuvo una racha goleadora pocas veces vista y se convirtió en ídolo, sobre todo en el Reims. En sus ocho temporadas en el país galo (siete consecutivas y una en 1984, la última suya como profesional), impactó la red 222 veces y fue cinco veces goleador de la Ligue 1.

Un joven Carlos Bianchi, que fue dos veces goleador del torneo argentino. (Foto: Wikipedia)

En 1980 volvió a Vélez para seguir aportando su contundencia y alcanzó los 206 tantos, erigiéndose como el máximo goleador histórico del club. Su último partido con el Fortín fue, paradójicamente y como en su debut, contra Boca... La temporada 1984-85 la disputó con el Stade de Reims, antes de retirarse. Inmediatamente, se convirtió en el DT de dicho equipo y comenzaría una nueva etapa de su exitosísima carrera. Casi como haciendo el camino inverso, siguió dirigiendo en Francia (en el OGC Niza), antes de volver a Vélez, su primer amor. En ese 1993 en el que pisó la Argentina como director técnico ya comenzó a forjar sus proezas. Fue campeón del Torneo Clausura, el primero de sus tres títulos locales en Liniers, y en 1994 hizo a la institución “tocar el cielo con las manos”. Venció por penales a San Pablo en la final de la Copa Libertadores y, meses más tarde, le ganó al AC Milan de Paolo Maldini, Marco van Basten y compañía la Copa Intercontinental. Fue el primer título internacional en la historia de Vélez y el primero de los tres que el Virrey ganaría allí.

Con seis títulos en menos de cuatro años, dio el salto a Europa, aunque en la Roma no pudo plasmar su influencia. Tras 10 derrotas en 31 partidos, dejó el cargo de DT del equipo italiano y no mucho después, en 1998, asumió como mandamás de Boca Juniors. El Torneo Apertura de ese año, el primero desde su llegada, quedó en manos del Xeneize. El Clausura siguiente, también. En el 2000, Bianchi volvió a tallar su nombre en el plano internacional. Y en un breve lapso, lo haría en repetidas ocasiones. Fue campeón de la Copa Libertadores y de la Intercontinental, venciendo al Real Madrid en la final, en el año 2000; una fórmula que en el 2003 se volvería a ver, aunque aquella vez venciendo al AC Milan. En el 2001 también había obtenido la Libertadores, aunque el Bayern Munich lo había privado de ser campeón mundial, luego de cuya final Bianchi se alejaría un año del equipo. En 2004, tras vencer a River en las semifinales, Boca perdió por penales y frente Once Caldas la final de la Libertadores, lo que dio pie a la ida del Virrey. “Tenemos el lógico disgusto de no haber ganado, y los que practican deportes saben que no se puede ganar siempre. El técnico de Los Ángeles Lakers, Phil Jackson, perdió su primera final y parece que tiene ganas de dejar”, declaró luego del inesperado traspié. Fue el final del ciclo más exitoso en la historia de Boca; y, por qué no, del fútbol argentino.

Con Juan Román Riquelme, su "hijo futbolístico". (Foto: archivo)

Pese a una negativa campaña en el Atlético de Madrid en 2005-06 y otra muy mala en Boca, en su tercer ciclo, en el año 2013, el nombre de Carlos Bianchi figurará por siempre entre los técnicos más laureados de la historia del fútbol. Tanto el hincha de Vélez como el de Boca lo reconocen como uno de los rostros en su bandera (en Liniers, la idolatría por él es aún mayor) y el deporte recuerda, no solo sus títulos como DT, sino el poderío goleador que ha quedado, tal vez, para algunos eclipsado por tantas victorias conduciendo desde el banco de suplentes. Hoy, Carlos Bianchi cumple 75 años. Y parece oportuno repasar algunos récords de impacto mundial que el Virrey ostenta en su palmarés.

Los récords que tiene y el que Messi le quitó

Con 385 anotaciones, Carlos Bianchi se retiró del fútbol siendo el máximo goleador de la historia en torneos nacionales. “Tendré cierto fastidio cuando suceda, porque todos querríamos que nuestros logros duren para siempre. Pero los récords están para batirse”, había dicho hace una década, sobre la posibilidad de que alguien quebrantara su marca. Fue antes de que Lionel Messi la superara. La Pulga, al día de hoy, registra más de 500 goles. A su vez, con 206, Bianchi continúa siendo el máximo goleador de Vélez Sarsfield y nadie parece estar cerca de superarlo: solo otros tres jugadores han marcado más de 100 veces.

En su rol de entrenador, tal vez sus estadísticas sean incluso más abrumadoras. Es el DT con más Copas Intercontinentales de la historia, con tres. Si se contabilizan los Mundiales de Clubes (que funcionan como una especie de reemplazo del antiguo trofeo), Carlo Ancelotti lo iguala y Josep Guardiola lo supera, con 4; aunque con un matiz. El actual entrenador del Manchester City ganó una de ellas como consecuencia de un título de UEFA Champions League que su equipo, el Bayern Munich, obtuvo con otro director técnico: fue en 2013, bajo la conducción de Jupp Heynckes. A nivel sudamericano, el Virrey es también el entrenador con más títulos de Copa Libertadores: cuatro, uno más que el mítico Osvaldo Zubeldía. Cumple 75 años Carlos Bianchi, una verdadera leyenda; ganadora como pocas.