Violento vuelco en la Sexta Sección: un auto terminó ruedas arriba en plena mañana

El vuelco ocurrió en la Sexta Sección luego de que el conductor perdiera el control del vehículo. Pese a la violencia del siniestro, no resultó herido

Un violento siniestro vial se registró durante la madrugada de este martes en la Sexta Sección de Capital, donde un automóvil terminó volcado en plena vía pública y generó un importante operativo de tránsito en la zona. El conductor del vehículo no sufrió heridas.

Auto volcado

El accidente ocurrió sobre calle Francisco Moyano, entre Italia y Fader, cuando el conductor de un Peugeot 301 color blanco perdió el dominio del rodado por motivos que aún se intentan establecer y terminó volcando en solitario.

No hubo heridos Producto del impacto, el vehículo quedó atravesado sobre la calzada y con las ruedas hacia arriba, situación que obligó a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza a cortar el tránsito de la zona para garantizar la seguridad y permitir el trabajo de los agentes.