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Ni una menos: miles de mujeres marcharon contra los femicidios en Mendoza

A las 18.30 comenzó la convocatoria en San Martín y Peatonal. La marcha terminó en la Plaza Independencia con velas y flores para conmemorar el Ni una menos.

Gabriela Sánchez

Gabriela Sánchez

Ni una Menos Mendoza 9
Julieta Caballero / MDZ

A 11 años de la primera marcha Ni una menos Argentina, Mendoza sale a las calles para luchar contra los femicidios. La convocatoria en el Gran Mendoza comenzó a las 18.30. La marcha recorrió si primer tramo por San Martín hasta Las Heras, para luego virar por calle Patricias Mendocinas hasta la Plaza Independencia donde será el cierre.

Se espera una convocatoria masiva en medio del estupor por el macabro femicidio de Agostina Vega (14 años) en Córdoba, la reducción de presupuesto nacional destinado a políticas de género y el intento de quitar la figura de femicidio de la justicia penal.

Marcha Ni Una Menos

Marcha Ni Una Menos
La concentración tuvo su punto de encuentro en el kilómetro cero.

La concentración tuvo su punto de encuentro en el kilómetro cero.

Marcha Ni Una Menos
Miles de mujeres coparon las calles de la Ciudad de Mendoza.

Miles de mujeres coparon las calles de la Ciudad de Mendoza.

Marcha Ni Una Menos
La marcha se da a once años del femicidio de Chiara Páez.

La marcha se da a once años del femicidio de Chiara Páez.

Marcha Ni Una Menos
Entre las figuras apuntadas en la marcha está la de Marcelo D'Agostino.

Entre las figuras apuntadas en la marcha está la de Marcelo D'Agostino.

Marcha Ni Una Menos
La multitudinaria marcha tendrá su cierre en Plaza Independencia.

La multitudinaria marcha tendrá su cierre en Plaza Independencia.

Ni una Menos Mendoza 2
Una interpelación que duele.

Una interpelación que duele.

Marcha Ni una menos en Mendoza 2026

Ni una Menos Mendoza
Una ironía cargada de crudeza.

Una ironía cargada de crudeza.

Marcha Ni una Menos en Mendoza 2026 2

La movilización recorrió la calle Patricias Mendocinas hasta la Plaza Independencia.

Marcha Ni una Menos en Mendoza 2026 3

Miles de antorchas iluminaron el centro mendocino en señal de reclamo.

Ni una menos Mendoza 5
La multitudinaria movilización llegó a Plaza Independencia.

La multitudinaria movilización llegó a Plaza Independencia.

Ni una menos Mendoza 7
Un mensaje cargado de simbolismo y fuerza.

Un mensaje cargado de simbolismo y fuerza.

Ni una Menos 6
La marcha Ni una menos es una movilización que nunca deja de doler.

La marcha Ni una menos es una movilización que nunca deja de doler.

Marcha Ni una menos en Mendoza 2026 6

En un rincón de la Plaza Independencia se montó un altar.

Ni una Menos Mendoza 8

Ni una Menos Mendoza 10
La fuente de la Plaza Independencia se pintó de violeta ante las miles de mujeres que se congregaron a su alrededor.

La fuente de la Plaza Independencia se pintó de violeta ante las miles de mujeres que se congregaron a su alrededor.

Marcha Ni una menos en Mendoza 2026 5

11 años de Ni una menos

Ni una Menos nació en el año 2015 como un hashtag en el que las usuarias de las redes sociales contaban sus experiencias de violencia de género, apoyaban la causa y mostraron su hartazgo contra los femicidios.

El caso emblemático en ese momento fue el de Chiara Páez, una adolescente santafesina embarazada de 14 años asesinada por su novio Manuel Mansilla. El 3 de junio de 2015 se realizó la primera movilización masiva colectiva frente al Congreso de la Nación y en distintas ciudades del país. La movilización fue convocada por organizaciones feministas, con el objetivo de repudiar los femicidios, desnaturalizar la violencia machista y reclamar por una justicia sin sesgos patriarcales.

Los motivos para marchar

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Desde Ni una menos Mendoza llamaron a movilizarse esta tarde para repudiar los femicidios recientes y mediáticos como el de Agostina y Dulce. Además, expusieron una serie de motivos:

  • la violencia machista sigue atentando contra nuestras vidas
  • nos queremos vivas, libres, desendeudadas y sin miedo
  • contra la impunidad de los femicidas
  • contra la violencia policial y manipulación judicial
  • por los derechos que conquistamos y defendemos
  • el ajuste y la misoginia

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