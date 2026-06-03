Ni una menos: miles de mujeres marcharon contra los femicidios en Mendoza

A las 18.30 comenzó la convocatoria en San Martín y Peatonal. La marcha terminó en la Plaza Independencia con velas y flores para conmemorar el Ni una menos.

A 11 años de la primera marcha Ni una menos Argentina, Mendoza sale a las calles para luchar contra los femicidios. La convocatoria en el Gran Mendoza comenzó a las 18.30. La marcha recorrió si primer tramo por San Martín hasta Las Heras, para luego virar por calle Patricias Mendocinas hasta la Plaza Independencia donde será el cierre.

Se espera una convocatoria masiva en medio del estupor por el macabro femicidio de Agostina Vega (14 años) en Córdoba, la reducción de presupuesto nacional destinado a políticas de género y el intento de quitar la figura de femicidio de la justicia penal.

Marcha Ni Una Menos

Marcha Ni Una Menos La concentración tuvo su punto de encuentro en el kilómetro cero. Julieta Caballero / MDZ Marcha Ni Una Menos Miles de mujeres coparon las calles de la Ciudad de Mendoza. Julieta Caballero / MDZ Marcha Ni Una Menos La marcha se da a once años del femicidio de Chiara Páez. Julieta Caballero / MDZ Marcha Ni Una Menos Entre las figuras apuntadas en la marcha está la de Marcelo D'Agostino. Julieta Caballero / MDZ Marcha Ni Una Menos La multitudinaria marcha tendrá su cierre en Plaza Independencia. Julieta Caballero / MDZ Ni una Menos Mendoza 2 Una interpelación que duele. Julieta Caballero / MDZ