Ni una menos: miles de mujeres marcharon contra los femicidios en Mendoza
A las 18.30 comenzó la convocatoria en San Martín y Peatonal. La marcha terminó en la Plaza Independencia con velas y flores para conmemorar el Ni una menos.
A 11 años de la primera marcha Ni una menos Argentina, Mendoza sale a las calles para luchar contra los femicidios. La convocatoria en el Gran Mendoza comenzó a las 18.30. La marcha recorrió si primer tramo por San Martín hasta Las Heras, para luego virar por calle Patricias Mendocinas hasta la Plaza Independencia donde será el cierre.
Se espera una convocatoria masiva en medio del estupor por el macabro femicidio de Agostina Vega (14 años) en Córdoba, la reducción de presupuesto nacional destinado a políticas de género y el intento de quitar la figura de femicidio de la justicia penal.
11 años de Ni una menos
Ni una Menos nació en el año 2015 como un hashtag en el que las usuarias de las redes sociales contaban sus experiencias de violencia de género, apoyaban la causa y mostraron su hartazgo contra los femicidios.
El caso emblemático en ese momento fue el de Chiara Páez, una adolescente santafesina embarazada de 14 años asesinada por su novio Manuel Mansilla. El 3 de junio de 2015 se realizó la primera movilización masiva colectiva frente al Congreso de la Nación y en distintas ciudades del país. La movilización fue convocada por organizaciones feministas, con el objetivo de repudiar los femicidios, desnaturalizar la violencia machista y reclamar por una justicia sin sesgos patriarcales.
Los motivos para marchar
Desde Ni una menos Mendoza llamaron a movilizarse esta tarde para repudiar los femicidios recientes y mediáticos como el de Agostina y Dulce. Además, expusieron una serie de motivos:
- la violencia machista sigue atentando contra nuestras vidas
- nos queremos vivas, libres, desendeudadas y sin miedo
- contra la impunidad de los femicidas
- contra la violencia policial y manipulación judicial
- por los derechos que conquistamos y defendemos
- el ajuste y la misoginia