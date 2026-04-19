El sincericidio del Chacho Coudet, golpeado en la conferencia post derrota ante Boca

Tras perder el Superclásico en el Monumental, Coudet no tuvo reparos en mostrarse abatido y habló del golpe anímico que significa esta caída para River.

El invicto de Eduardo Coudet como director técnico de River Plate se cortó este domingo. En su octavo partido en el cargo, Boca Juniors le puso un punto final en el Superclásico disputado esta tarde Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura gracias al gol de penal de Leandro Paredes en la última jugada del primer tiempo.

Este fue un durísimo golpe tanto para el equipo, que venía entonado y con ganas de revancha tras el categórico 0-2 en la Bombonera por el Clausura 2025, y también para el propio Chacho, que falló en su primera prueba de fuego en el banco millonario y se lo vio muy abatido en la conferencia de prensa posterior.

El sincericidio del Chacho Coudet tras perder el Superclásico El sincericidio del Chacho Coudet tras perder el Superclásico "Tenemos que seguir trabajando. Perdimos el partido que no queríamos perder, está claro. Veníamos desde mi llegada sin perder ningún partido y este era el que menos queríamos perder. Necesitamos mejorar y sigo con el mensaje claro de que tenemos que trabajar en el tiempo para tratar de vernos cada vez mejor", se sinceró sin reparos.

Tras esto, habló sobre cómo encararán los compromisos que se vienen: "Tenemos una semana larga donde la tenemos que aprovechar porque después de esto vienen muchos partidos, la exigencia está, siempre digo que el grupo es trabajador, es sano, quiere crecer y voy a tratar de ayudar dándoles herramientas. Ahora, perder un Superclásico te tiene que pegar", apuntó el entrenador de la Banda.

Coudet habló del golpe anímico de la derrota en el Superclásico Coudet habló del golpe anímico de la derrota en el Superclásico En ese sentido, se explayó sobre lo que significó el golpe anímico de la derrota contra el eterno rival y en casa: "Es imposible que no te pegue esta derrota; te tiene que pegar. Te afecta", aseguró. "Por el contrario: me parece que hay que levantarse, pero hay que sufrirla. Después no es que digo hay que trabajar y ya está. Sufriremos lo que tengamos que sufrir y hay que mejorar para el próximo fin de semana y volver a ganar", insistió Coudet.