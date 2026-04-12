¡Escándalo! Estudiantes de Río Cuarto hizo limpieza en el plantel y no tuvo filtros para comunicar los motivos
Estudiantes de Río Cuarto tomó una decisión fuerte tras perder con Barracas Central y dejó expuesta la interna con un comunicado sin filtros.
En la tarde del domingo, el fútbol argentino sumó un episodio inesperado. Estudiantes de Río Cuarto decidió apartar a varios futbolistas del plantel profesional por tiempo indeterminado, en plena disputa del Torneo Apertura 2026, y lo comunicó con un mensaje directo que hizo ruido en todo el ambiente.
El equipo cordobés venía golpeado desde lo deportivo y la derrota ante Barracas Central por la fecha 14 terminó de detonar la situación. La dirigencia no esperó y difundió un comunicado en el que explicó los motivos de la medida, dejando en evidencia un problema interno.
El duro comunicado de Estudiantes de Río Cuarto
"No se alinean con la entrega, compromiso y los objetivos deportivos que nuestra institución persigue y exige", expresó el club en el escrito oficial, marcando una postura firme respecto al comportamiento de los jugadores involucrados.
Mientras tanto, los futbolistas separados -cuyos nombres no trascendieron- entrenarán este lunes de manera diferenciada bajo la supervisión de empleados del club. La decisión fue tomada en conjunto por las autoridades y apunta a reordenar un plantel que no encuentra respuestas dentro de la cancha.
El Celeste es el peor equipo de la Liga Profesional
El presente de Estudiantes de Río Cuarto es crítico. Tras 14 fechas, suma 11 derrotas, 2 empates y apenas una victoria, números que lo dejan último en la zona B, en la tabla anual y también en los promedios, en una temporada que pasó de la ilusión del ascenso a una crisis profunda.