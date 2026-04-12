¡Escándalo! Estudiantes de Río Cuarto hizo limpieza en el plantel y no tuvo filtros para comunicar los motivos

Estudiantes de Río Cuarto tomó una decisión fuerte tras perder con Barracas Central y dejó expuesta la interna con un comunicado sin filtros.

El 11 inicial de Estudiantes de Río Cuarto en el partido contra Barracas Central, que detonó un escándalo increíble para la Liga Profesional.

En la tarde del domingo, el fútbol argentino sumó un episodio inesperado. Estudiantes de Río Cuarto decidió apartar a varios futbolistas del plantel profesional por tiempo indeterminado, en plena disputa del Torneo Apertura 2026, y lo comunicó con un mensaje directo que hizo ruido en todo el ambiente.

El equipo cordobés venía golpeado desde lo deportivo y la derrota ante Barracas Central por la fecha 14 terminó de detonar la situación. La dirigencia no esperó y difundió un comunicado en el que explicó los motivos de la medida, dejando en evidencia un problema interno.

El duro comunicado de Estudiantes de Río Cuarto Embed Comunicado Oficial | Dirigencia AAE pic.twitter.com/6MewG6BEnG — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) April 12, 2026 "No se alinean con la entrega, compromiso y los objetivos deportivos que nuestra institución persigue y exige", expresó el club en el escrito oficial, marcando una postura firme respecto al comportamiento de los jugadores involucrados.

Mientras tanto, los futbolistas separados -cuyos nombres no trascendieron- entrenarán este lunes de manera diferenciada bajo la supervisión de empleados del club. La decisión fue tomada en conjunto por las autoridades y apunta a reordenar un plantel que no encuentra respuestas dentro de la cancha.